THE VAMPIRE DIARIES 8/ Anticipazioni puntata 20 aprile 2017: Enzo diventerà umano?

The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta su Premium Action

THE VAMPIRE DIARIES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 20 aprile 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "The Simple Intimacy of the Near Touch". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Stefan (Paul Wesley) e Damon (Ian Somerhalder) continuano ad uccidere persone, mentre Caroline (Candice King) viene inviata dal capo al Liceo di Mystic Falls. Scopre con orrore che Sybil (Nathalie Kelley) è l'insegnante della scuola, ma solo perché manipola le menti degli alunni. Non appena la vampira cerca di attaccarla, la minaccia di uccidere l'intera classe e le rivela di essere stata lei a richiedere la sua presenza al Liceo. Stefan invece individua una preda perfetta, Tara (Alexandra Chando), e costringe Damon a farsi ricoverare per attirarla. Le rivela in seguito che è stato il fratello ad uccidere i suoi genitori. Matt (Zach Roerig) invece inizia ad indagare su una misteriosa campana collegata alla famiglia di Peter (Joel Gretsch), individuando qualche indizio fra le vecchie carte. Damon cerca di convincere Tara che la storia raccontata dal fratello non è reale, ma è troppo debole per poter usare la compulsione. Stefan spinge infine il medico a fare in modo che Damon non uccida ancora a causa del suo finto alcolismo. Nonostante il vampiro cerchi in tutti i modi di convincerla a non ucciderlo, alla fine il medico gli inietta una dose letale di morfina nella flebo. Intanto, Matt rivela a Caroline che la campana è stata nascosta in un deposito dallo Sceriffo, mentre Sybil minaccia di uccidere gli studenti, per ottenere che gli altri si tengano alla larga dal Liceo. Stefan attende invece Tara all'esterno dell'ospedale e solo allora le rivela di aver messo alla prova la sua moralità. Damon li interrompe infatti poco dopo, di nuovo in salute grazie al sangue dell'infermiere che voleva portarlo in obitorio. Stefan rivela quindi al fratello di aver trovato la collana che custodice in tasca e di sapere che gli ricorda Elena, così come Tara, che è molto simile alla fidanzata. Più tardi, Matt viene informato che il diapason e la campana formano un unico oggetto magico che amplificherebbe di molto il suono dello strumento. Matt e Peter riescono alla fine a raggiungere la classe del Liceo, mentre Caroline e Sybil controllano gli scatoloni appartenuti alla madre della vampira. Scoprono tuttavia che Seline (Kristen Gutoskie) le ha precedute e Sybil, furiosa, dà l'ordine ad una delle liceali di incendiare i compagni, ma Matt ed il padre hanno già liberato tutti. Nel frattempo, per convincere il fratello che non ha più un briciolo di umanità, Damon accetta di mordere Tara. Il giorno dopo, mentre Damon recupera la collana gettata dal fratello in un prato, Stefan uccide tutto il personale di una clinica, ormai completamente Sanguinario.

THE VAMPIRE DIARIES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 APRILE 2017, EPISODIO 9 "THE SIMPLE INTIMACY OF THE NEAR TOUCH" - Damon ottiene il modo di ritornare a Mystic Falls, grazie ad uno stratagemma che usa contro Sybil. Una volta in città, il vampiro realizza di potersi rifiutare di obbedire agli ordini di Sybil ed infine le nega di restituirle il pezzo sottratto della campana. Intanto, Stefan trasforma Violet in vampiro durante il concorso di bellezza cittadina. Caroline conforterà l'amica dopo essere rientrata in possesso dell'anello di fidanzamento di Stefan. Seline invece continua con il suo piano di costruire la campana e rivela che l'artefatto magico è in grado di uccidere le sirene. La sua intenzione, infatti è uccidere Sybil per espiare le proprie colpe commesse nel passato. Coinvolge inoltre nel suo piano anche Dorian. Intanto, Enzo fa un'offerta a Bonnie e le regala una fiala del proprio sangue nella speranza che voglia berlo e trascorrere con lui l'eternità. La strega tuttavia teme che la sua scelta influisca anche sul destino di Elena e gli propone invece di assumere la cura. Più tardi, Sybil sfrutta i propri poteri per restituire a Damon la sua umanità, donandogli anche il senso di colpa per tutto ciò che ha fatto durante il suo controllo.

