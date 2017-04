Tutto può succedere 2 / Anticipazioni prima puntata: l’amara scoperta di Giulia (oggi, 20 aprile 2017)

Tutto può succedere 2 (foto da Facebook)

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 20 APRILE 2017: LA SERIE - Prende il via oggi, giovedì 20 aprile 2017, la seconda stagione di Tutto può succedere: la fiction, una coproduzione Rai Fiction-Cattelaya, è basata sulla serie “Parenthood” e vede alla regia Lucio Pellegrini e Alessandro Angelini. Il cast - che vede al centro tutti i volti della famiglia Ferraro - è confermato dalla prima edizione. Licia Maglietta e Giorgio Colangiti vestono i panni dei capofamiglia Emma ed Ettore, mentre Alessandro, Giulia, Sara e Carlo Ferraro - i loro quattro figli - sono interpretati rispettivamente da Pietro Sermonti, Ana Caterina Morariu (l’abbiamo vista di recente impegnata di recente in Sorelle, sempre su Rai 1), Maya Sansa e Alessandro Tiberi. Non mancano poi i personaggi, tra coniugi e figli, che vanno a completare tutto l’entourage dei volti principali. Saranno in totale 13 gli appuntamenti in prima serata con Tutto può succedere 2: Alessandro Angelini, in una nota Rai, ha voluto sottolineare che “in casa Ferraro la vita non riposa… Galoppa!”, preannunciando così svolte e colpi di scena. Curiosi? Andiamo a scoprire le anticipazioni relative alla serata di oggi.

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, ALESSANDRO IN ATTESA, LE NOZZE DI CARLO - C’è tantissima carne al fuoco in relazione alla prima puntata di Tutto può succedere 2 in programma in prima serata: Alessandro e Cristina hanno scoperto di essere in attesa del loro terzo figlio, e di minuto in minuto - per i due coniugi - crescerà la voglia di scopre il sesso del nascituro. Se fosse un maschietto, avrebbe più probabilità di avere la sindrome di Asperger, al stessa di cui soffre Max. Il fratello minore di Alessandro sembra invece avviato verso una fase della vita carica di gioia: lui e Feven hanno deciso di sposarsi, anche per il piccolo Robel. Mentre i preparativi procedono, però, le rispettiamo madri - Emma per Carlo e Genet per Feven - si troveranno a scontrarsi: questo fatto spingerà anche i figli a fare un passo indietro. Il matrimonio verrà annullato o solo rimandato?

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, LA SCOPERTA DI GIULIA - Tanta la carne al fuoco per Carlo e per Alessandro, fin dalla prima puntata di Tutto può succedere 2: ma lo stesso varrà anche per Giulia e Sara. La prima farà una scoperta davvero amara: al termine della scorsa stagione, al fianco del marito Luca, si era trovata ad affrontare un dolore immenso, per una mamma. Quello della perdita del bambino che portava in grembo: per lei, purtroppo, arriverà un’altra bruttissima notizia. Dopo i dovuti controlli, infatti, Giulia scoprirà di non essere più in grado di rimanere incinta di nuovo. Quale sarà la sua reazione a tutto questo? Sara, invece, dovrà confrontarsi con il ritorno a Roma del suo ex marito, Elia, che è deciso a ricostruire il suo rapporto con i figli. Nell’ultima puntata che ha chiuso i primi appuntamenti, Elia aveva organizzato una gita in barca insieme a Ambra e Denis: ma non si può certo dire che fosse filato tutto liscio. Riuscirà Sara a gestire al meglio questa situazione?

