UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni 20 aprile: Niko è solo un illuso, Beatrice lo delude ancora

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 20 APRILE: BEATRICE DELUDE NIKO - La relazione tra Niko e Beatrice non è partita con il piede giusto, con una serie di alti e bassi a causa delle ambizioni dell'avvocatessa. Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, trasmessa su Rai 3 a partire dalle ore 20:40, il figlio di Giulia dovrà però fare i conti con la dura realtà: lui penserà che Beatrice sia pronta a rendere ufficiale la loro relazione, non pensando alle conseguenze che essa potrebbe avere nella sua carriera, ma si sbaglierà di grosso. Sarà Susanna a mettere l'amico di fronte alla dura realtà a causa di una gaffe che non resterà priva di conseguenze.

Niko uscirà particolarmente malconcio dopo questa sconvolgente scoperta: deciderà di porre fine alla sua relazione con l'ex collega una volta per tutte? Sarà proprio Susanna ad uscire vincitrice? Sarà un periodo particolarmente felice per la famiglia di Ornella e Raffaele: dopo avere archiviato le paure di Rossella e Patrizio, i due coniugi Giordano, più uniti che mai, dovranno affrontare la nuova bella notizia riguardante Viola. La loro felicità potrà finalmente dirsi completa?

© Riproduzione Riservata.