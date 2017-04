UNA VITA / Anticipazioni italiane e spagnole: Leonor furiosa con Casilda, Pablo le fa cambiare idea?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 APRILE: LEONOR ODIA CASILDA! - La puntata di Una vita di oggi pomeriggio sarà quasi completamente dedicata all'arresto di Casilda, autoaccusatasi dell'esplosione che ha ucciso Maximiliano. Tale notizia creerà grande scalpore tra le domestiche che non riterranno possibile che l'amica possa essersi macchiata di un simile crimine. Tutte crederanno alla sua innocenza e si unirà a questo gruppo anche Pablo, che chiederà a Felipe di fare qualcosa affinché la domestica non venga accusata ingiustamente. Ma in questo affiatamento di fronte alle avversità, ci sarà qualcuno fuori dal coro. Si tratterà niente meno che di Leonor, furiosa con colei che potrebbe avere ucciso Maximiliano. Senza pensare troppo ai fatti, la giovane Hidalgo sarà certa della colpevolezza di Casilda al punto da litigare duramente con Pablo. Lui dovrà decidere da che parte schierarsi: dalla sua o da quella della domestica, su chi ricadrà la sua scelta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PRONTI I FESTEGGIAMENTI PER LE 500 PUNTATE - Continua il grande successo della telenovela Una vita, sia in Spagna che nei paesi europei in cui la serie è stata acquistata, prima fra tutti l'Italia. A piccoli passi le vicende di Acacias 38 sono arrivate nel suo paese d'origine alle 500 puntate che verranno festeggiate nei prossimi giorni. Per l'occasione il canale RTVE ha preparato un episodio speciale, con un trama che per un giorno abbandonerà i problemi di tutti i personaggi. Servante annuncerà che nel 500 a.C. è stato fondato il primo insediamento nella città e i vari abitanti del palazzo saranno presenti ad un brindisi che verrà pronunciato da Ramon: Trini, Victor, Maria Luisa, Celia, Felipe, Casilda, Martin, Lolita, Fabiana, Rosina e Liberto alzeranno la coppa al cielo e ricorderanno molti degli amici ai quali hanno dovuto dire addio negli ultimi tempi. Servante, invece, dirà a tutti cosa significhi essere un abitante di Acacias 38 mentre andrà con la mente, insieme a tutti i padroni e agli amici presenti, alla tomba di Carlota.

