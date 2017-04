UNA VITA / Anticipazioni spagnole 21 aprile: Hibiba fugge con il denaro di Leonor?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 21 APRILE: FELIPE METTE IN GUARDIA MAURO - Non ci sarà davvero da annoiarsi nella puntata di Una vita che andrà in onda domani in Spagna e nella quale Fernando si preparerà alla sua vendetta. Dopo avere scoperto che Teresa aspettava un bambino (poi perso) da Mauro, il benefattore del patronato penserà alla migliore strategia per fare del male alla moglie, colpendola nella persona a lei più cara. L'attenzione verrà rivolta a Tirso, il bambino non vedente adottato solo qualche giorno prima per dargli tutte le cure del caso. Sollecitato da Cayetana, che sprigionerà il suo veleno anche contro a quella creatura indifesa, Fernando deciderà di portare Tirso in una clinica, facendolo internare. Teresa non verrà messa al corrente di questa decisione e il solo Felipe sospetterà che la vedova di German abbia in mente qualcosa per fare del male all'amica. Per questo metterà in guardia l'ispettore, consigliandogli di tenere gli occhi aperti. Purtroppo però sarà troppo tardi...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 21 APRILE: HIBIBA FUGGE CON IL DENARO? - Il denaro tanto desiderato da Leonor sarà finalmente disponibile domani a Una vita. Ramon le consegnerà l'assegno che, stanto a quando rivelato a Pablo (non a conoscenza della verità) dovrà servire per pagare la libertà della Hidalgo, diventata schiava a Fernando Poo. In attesa di scoprire quali saranno i veri motivi di questa impellente necessità, sarà Hibiba ad entrare in possesso di questo prezioso bottino, preparandosi alla fuga. Leonor riuscirà a fermarla appena in tempo anche se lo scontro tra loro sarà molto cruento: mentre la figlia di Rosina chiederà l'immediata restituzione del denaro, Hibiba la minaccerà di raccontare tutta la verità a Pablo e alla sua famiglia. Nessuna delle due sarà disposta a cedere, come si evolverà la situazione? Negli ultimi giorni il fratello di Manuela e la moglie si sono avvicinati scambiandosi il primo bacio dal ritorno dall'Africa. Tutto ciò sarà basato però solo su una menzogna!

