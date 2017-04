UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Sossio Aruta, dopo il tradimento si consola con la vita da single (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: SOSSIO ARUTA SI RACCONTA, L’EX MOGLIE L’HA TRADITO - La corte di Queen Mary, si accende visibilmente quando in onda tornano dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, sono i protagonisti indiscussi della parentesi senior che tornerà in pista proprio da oggi, puntuale dalle 14.45 sempre su Canale 5. Cosa ci regaleranno di nuovo? In attesa di vivere le nuove emozionanti avventure di Gemma e Giorgio, ci sono anche altri personaggi che catturano l'attenzione del pubblico. Tra gli altri, l'ex re leone del calcio, Sossio Aruta, ha una discreta schiera di ammiratrici al seguito. Sguardo furbetto, baffetto mandrillo e l'aria compiaciuta, confezionano Sossio come l'uomo perfetto per potersi divertire, tra le altre cose, segnaliamo anche la sua grande passione per le danze latino-americane. Tra le pagine del settimanale "DiPiù", il cavaliere campano ha raccontato il suo passato prima di arrivare alla corte della Queen e, incredibilmente, si scopre che ha vissuto un tradimento ai suoi danni: “Lei non può immaginare che vita si fa quando, all’improvviso, scopri che tua moglie ha un altro uomo. Si era innamorata dell’allenatore di calcio dei nostri figli. All’inizio non voleva crederci. Le ho chiesto il motivo. Mi ha risposto che ero diventato ‘uno straccio vecchio'”.

Nonostante la forte batosta, Sossio ha lottato per riprendersi sua moglie: "on volevo buttare all’aria tutto. Stavamo insieme dal 2005, da quando giocavo nel Cervia, in TV, nel reality sportivo Campioni, il sogno. Così le ho detto: ‘Ti perdono, andiamo avanti’. Ma non c’è stato nulla da fare. Nella nostra vita sono piombati gli avvocati, le accuse, i ricatti". Di seguito, Sossio ha lasciato la casa dove viveva con sua moglie per tornare dalla madre: "Piangevo, non mangiavo, ero pelle e ossa perché avevo perso otto chili. Ero piegato dal dolore e dalla sofferenza interiore devastante. Stavo a casa e guardavo la TV. Quando c’era Uomini e Donne mi sentivo meglio: vedere quelle persone sole come me, ma alla ricerca di un nuovo amore, mi dava speranza per il futuro". Proprio grazie alla madre, Aruta ha deciso di mettersi di nuovo in gioco partecipando al trono over di Uomini e Donne: "Avevo bisogno di guardarmi in giro e di trovare un nuovo amore". Nonostante il suo desiderio di rifarsi una vita con un’altra donna, Sossio ha forse riscoperto le gioie della vita da single collezionando una storiella dietro l’altra tra l’ira funesta di Nino, il suo migliore antagonista.

© Riproduzione Riservata.