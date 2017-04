UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: la scelta di Luca si avvicina con gli imprevisti del caso (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LA SCELTA DI ONESTINI, MENO DI UN MESE TRA MISTERI E RESET - Luca Onestini è il tronista più interessante e tormentato di questa seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne. Inizialmente, le sue dinamiche si svolgevano mollemente tra la sua "cantilena" vocale mixata a quella di Giulia Latini e le sue costanti lamentele. Luca poi, in contrapposizione con Manuel Vallicella, oltre ad apparire visibilmente diverso da lui, sembrava il classico "bello che non balla", ed invece... Dopo la "dipartita" televisiva di Manuel, l'ex Mister Italia è stato messo in contrapposizione con Marco Cartasegna, l'ex modello bocconiano che, con il suo charme e la sua educazione, stava radendo al suolo il suo percorso. Ed infatti, inizialmente Marco stava colpendo nel segno anche portando fuori in esterna Soleil. La 22enne poi, dopo un paio di appuntamenti, ha immediatamente chiarato il suo punto di vista e l'impossibilità di portare avanti un percorso parallelo con un altro tronista. Luca quindi, a circa un mese dalla scelta finale, mantiene ancora altissima l'attenzione sulla sua imminente scelta: Soleil? Giulia o addirittura la new entry Cecilia? E' capitato pochissime volte in realtà, che un tronista abbia avuto la capacità di mantenersi tra "l'incerto" e il "dubbioso" per così tanto tempo.

La scelta di Luca infatti, appare un chiaro enigma e, in sintesi, potrebbe compiere qualsiasi tipo di decisione senza che la stessa possa risultare imprevedibile o non essere stata presa in considerazione. Ad oggi infatti, Luca Onestini potrebbe addirittura lasciare il trono senza fare una scelta e nessuno potrebbe dire: "Non me l'aspettavo". Detta così quindi, il suo trono sembrerebbe prevedibile, ed invece Luca ci sta regalando un percorso assolutamente poco banale. Non sappiamo come ci sia riuscito ma, grande merito di questo trono "movimentato", va senza ombra di dubbio anche alle sue corteggiatrici. Soleil, Giulia e Cecilia infatti, hanno fatto in modo di catturare l'attenzione dei telespettatori, azzerando - di fatto - tutte le altre corteggiatrici ma anche gli altri corteggiatori, di Marco, Rosa e Desirèe. Anche l’ultima registrazione di ieri pomeriggio, non ha creato particolari passi in avanti, azzerando – di fatto – nuovamente in giochi.

