Uomini e Donne / Anticipazioni: oggi, 20 aprile, in onda il trono over: Gems pronta a ripartire dopo il bacio!

Gemma Galgani e Marco Firpo

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Gemma al settimo cielo, Marco conferma di desiderarla (20 aprile 2017) - La settimana di Uomini e Donne continua con una nuova puntata del Trono Over che inizia con un video che riassume le ultime novità di Gemma Galgani e del suo rapporto con marco con l'arrivo per lui di Donatella. In studio sia Tina che Giorgio Manetti commentano con qualche dubbio la situazione, ma poi ecco andare in onda la nuova esterna di Gemma e Marco. La Galgani lo aspetta sulla riva di un lago e quando lui arriva gli dice di aver cercato un luogo semplice come piace a lui, ma Tina in studio interrompe l'esterna perché non resiste alla tentazione di rifare la nuova voce di Gemma. Riparte poi l'esterna con i due che si abbracciano e Marco che parla di affetto che ormai va oltre e dichiara che è il momento di lasciar fare il destino. Così si baciano e dopo lei ha un regalo per lui con ben tre significati! Tornati in studio, la De Filippi dichiara che Gemma ha confessato alla redazione di aver compreso che lui la desidera.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: Graziella imita Gemma? In studio è polemica! (20 aprile 2017) - Ecco allora entrare Gemma in studio ed ecco partire subito un nuovo battibecco con Tina Cipollari. Ecco però entrare Marco che definisce il loro bacio "quasi una gastroscopia" e Maria lo informa che Gemma ha fatto una nuova lista di balli, così si inizia con “Quando nasce un amore” e mentre una felicissima Gemma balla con Marco, Giorgio balla con Tina. Riepilogo della storia di Graziella e Manfredo: dopo l'ultima puntata lei ha pianto di nuovo perchè per errore si è trovata ad ascoltare un post-telefonata con lui (telefonata che il cavaliere per sbaglio non aveva chiuso correttamente) durante il quale lui e Vanni parlavano male di lei e ridevano. Oggi però è pentita di averlo dopo trattato male e vorrebbe cominciare di nuovo ma lui non ci sta. Intanto il comportamento di Graziella non piace ad Astrid che trova che la dama voglia copiare Gemma, ma Tina la difende.

