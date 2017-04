Uomini e Donne/ Claudio Sona e Mario Serpa, confronto rimandato: cos'è accaduto? Raffaella Mennoia furiosa!

Uomini e donne, Claudio Sona e Mario Serpa

Uomini e donne, Claudio e Mario confronto nuovamente rinviato. Come mai? La polemica e la risposta di Raffaella Mennoia - C'era grande attesa per la registrazione di Uomini e Donne che avrebbe finalmente visto l'attesissimo contro tra Claudio Sona e Mario Serpa, peccato che le cose non siano andate come sperato. Per la seconda volta i due non erano presenti nel noto studio di Canale 5, nonostante fosse certa la loro presenza e infatti, da quanto svela il Vicolo delle News, i due si trovavano dietro le quinte di Uomini e Donne pronti ad entrare in studio, ma per mancanza di tempo non si sono accomodati. Il loro primo e atteso confronto dopo la rottura è stato quindi soltanto rinviato e avrà probabilmente luogo durante la prossima registrazione del Trono Classico. Tuttavia, prima di questo chiarimento, sono state (e continuano ad essere) tantissime le critiche al programma e soprattutto a Raffaella Mennoia per questo mancato confronto (per l'ennesima volta).

Ecco però che la nota autrice di Uomini e Donne mette immediatamente a tacere le polemiche con un chiaro invito: "Se metti un piede sul collo di un lupo poi devi poterlo non togliere...tornata a casa...pappa al mio amore a quattro zampe prosciuttino doccia e libro...ehh......lontana lontana nel tempo - ecco poi che avverte i follower - Ps. tutti quelli che insulteranno me e il mio lavoro saranno bloccati e riceveranno un augurio tutto particolare". Questo basterà a placare gli animi? Intanto i fan più attenti di Claudio e Mario sanno che i due si incontreranno ancora prima del confronto a Uomini e Donne, perchè saranno entrambi presenti ad un evento che si terrà domani a Verona con molti volti noti del programma.

