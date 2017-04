Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 20 aprile: la Pasqua movimentata di Gemma Galgani e Marco Firpo

gemma galgani, uomini e donne

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 20 aprile - Uomini e donne e il trono over tornano protagonisti in studio per una nuova registrazione che ci porterà dritti dritti a scoprire la verità su Gemma Galgani, Marco Firpo e la loro Pasqua insieme. Sarà proprio questo l'argomento che oggi aprirà la registrazione del trono over prevista non prima delle 16.00. I due prenderanno posto in studio per raccontare quello che è successo e, sicuramente, per mettere la parola fine, o meno, alla voglia di Gemma di riconquistare il suo ex corteggiatore. Anche dame e cavalieri si ritroveranno dopo queste feste e sarà curioso scoprire dove le avranno passato e, in particolare, se qualcuno ha avuto modo di vedersi e frequentarsi lontano dalle telecamere. Oltre a Gemma e Marco, c'è grande curiosità anche per quel che riguarda i due scapoli d'oro della trasmissione, ovvero Sossio Aruta e Giorgio Manetti. I due sono stati sui social per fare gli auguri ai fan, ma come avranno passato queste giornate?

Grande curiosità anche per quel che riguarda Anna e Nino. I due si sono ormai ufficialmente lasciati ma uno spiraglio c'è ancora e questo fa sperare i fan. Non ci sono notizie riguardanti una loro uscita in queste vacanze di Pasqua ma siamo sicuri che la registrazione di oggi potrebbe riservarci importanti novità: i due sono riusciti a vedersi e chiarirsi dopo tutto quello che è successo in studio? Nino ha avuto modo di avvicinarsi ad un'altra dama, magari proprio alla sua amica Simona? Le risposte arriveranno nella tarda serata di questa sera.

