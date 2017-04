VERONICA MARS/ Su La5 il film con Kristen Bell e Jason Dohring

film prima serata

VERONICA MARS, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 APRILE 2017: IL CAST - Veronica Mars è il film in onda su La5 oggi, giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere giallo che è stata realizzata nel 2014, scritta e diretta da Rob Thomas (regista dell'omonima serie tv, oltre che di IZombie e 90210) ed interpretata da Kristen Bell (Bad moms - Mamme molto cattive, L'isola delle coppie, la serie tv House of flies), Jason Dohring (Deep impact, Black Caddillac, Un cavallo un po' matto) ed Enrico Colantoni (Galaxy quest, Stigmate, Homeland security). Il film è il seguito ideale della serie tv Veronica Mars, prodotta fra il 2004 e il 2007. Dopo la conclusione della serie è stato realizzato un progetto di crowdfunding per la realizzazione del film, che ha visto una entusiastica risposta dei fans, interessati a riportare la loro eroina sugli schermi. La campagna di crowdfunding su kickstarter è stata la più rapida nella storia del celebre sito a raggiungere il milione di dollari, e costituisce il finanziamento più alto mai raggiunto nella categoria film, raggiungendo i 5,7 milioni di dollari grazie alle donazioni di oltre 90.000 sostenitori. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti in un numero limitato di sale, mentre in Italia è uscito direttamente nel circuito dell'home video. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

VERONICA MARS, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film riprende la trama dove si era interrotta con la conclusione dell'omonima serie tv. Nove anni dopo la partenza di Veronica (Kristen Bell) da Neptune, suo paese natale, la ragazza è ormai una laureata in legge che vive a New York. Proprio quando la sua nuova carriera sta per decollare, Veronica è però costretta a tornare a Neptune per rivestire i panni di detective dilettante che l'hanno resa celebre. Il suo ex fidanzato Logan (Jason Dohring) è infatti stato accusato dell'omicidio della sua attuale compagna, e solo Veronica riuscirà ad identificare il vero colpevole e salvare Logan dalle false accuse.

