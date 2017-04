Vatileaks/ Lo scandalo e i libri di Gianluigi Nuzzi daranno vita ad una serie tv

Vatileaks

Vatileaks, i libri di Gianluigi Nuzzi diventeranno serie tv - La Leone Film Group ha acquisito i diritti dei libri di Gianluigi Nuzzi su Vatileaks e lo scandalo che ha recentemente fatto tremare il Vaticano. Ebbene sì, dopo il successo di The Young Pope e del Papa sui generis di Paolo Sorrentino, sembra proprio che la televisione e le serie tv si stiano avviando verso qualcosa di nuovo, un campo minato in cui bisognerà davvero stare attenti e non tanto per la censura vera e propria ma per le polemiche che potrebbe scaturire una serie di questo genere se fatta come si deve. I presupposti ci sono tutti visto che la serie tv dovrebbe prendere spunto dagli eventi che hanno portato agli scandali Vatileaks partendo dai "mercanti nel tempio" cercando di condurre indagini interne ed essere fedeli il più possibile a quanto è accaduto.

Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado e giornalista investigativo, supervisionerà e collaborerà nel processo di scrittura con uno sceneggiatore americano mentre ancora si è alla ricerca di uno showrunner e regista americano che possa occuparsi del progetto. Lo stesso Nuzzi ci ha tenuto a sottolineare “Da quando ho iniziato a scriverli nel 2008 sono entrato un incredibile mondo thriller fatto di appostamenti, incontri in luoghi bui, recupero di documenti papali, scoperte di segreti e scandali [...] un gioco di ombre e vizi, debolezze, sesso, affari e denaro e io vogliono che il mondo conosca la battaglia definitiva tra il bene e il male che si svolge dietro Piazza San Pietro.”

