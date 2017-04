WILSON/ Da oggi al cinema il film con Woody Harrelson (20 aprile 2017)

Wilson

WILSON, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (20 aprile 2017) - Tra le nuove uscite cinematografiche della settimana spicca la nuova commedia americana Wilson, tratta dall'omonimo graphic novel frutto della mente di Daniel Clowes. La pellicola è diretta da Craig Johnson e la sceneggiatura è scritta dallo stesso Clowes. Veste il ruolo di Wilson il celebre Woody Harrelson, ormai un veterano della risata con alle spalle una lunga schiera di film (Hunger Games, Now You See Me) e serie tv (True Detective). Nel cast sono presenti anche Laura Dern (la dottoressa Ellie Sattler dell'intramontabile Jurassic Park), nei panni della ex moglie Pippi, insieme a Judy Greer e Cheryl Hines.

WILSON, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (20 aprile 2017) - Il film racconta la storia di Wilson, un uomo di mezz'età, misantropo e nevrotico, che vive da solo in una piccola città del Minnesota, senza amici e nessuna relazione sentimentale in vista. Un giorno, però, viene a sapere di avere una figlia teenager, che la ex moglie, Pippi, per giunta tossica, ha dato in affidamento tenendolo all'oscuro. Desideroso di ricostruire la sua famiglia e ricongiungersi con la figlia, decide così di partire alla sua ricerca in compagnia della donna. Lungo il viaggio, i due si ritroveranno in una serie di grotteschi ed esilaranti episodi, in cui il carattere altamente instabile di Wilson e il suo impulso irrefrenabile a dire tutto quello che gli passa per la testa metteranno più volte a dura prova la pazienza dell'ex moglie.

WILSON, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (20 aprile 2017) - La vicenda è tinta di toni non soltanto fortemente satirici, ma anche autobiografici: la morte del padre di Wilson e l'elaborazione del lutto che egli è costretto ad affrontare sono ispirate alla storia personale di Daniel Clowes. "Ho iniziato a scrivere Wilson quando era all'ospedale, letteralmente sul suo letto di morte," racconta sulla genesi della storia e sul padre. Woody Harrelson stesso, parlando della matrice tragicomica del film e del ruolo che lui e Laura Dern hanno, sottolinea: "I due personaggi che interpretiamo sono due persone danneggiate e spezzate, cosa che scatena diverse peripezie". Non solo semplici risate, quindi. Wilson mette in scena anche il lato tragico ed esistenziale della vita umana. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2017, riscuotendo un discreto successo del pubblico. In Italia arriverà sul grande schermo Giovedì 20 Aprile.

© Riproduzione Riservata.