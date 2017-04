2 FAST 2 FURIOUS/ Su Italia 1 il film con Paul Walker e Tyrese Gibson (oggi, 21 aprile 2017)

2 fast 2 furious, film prima serata

2 FAST 2 FURIOUS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - 2 fast 2 furious, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pelicola d'azione del 2003 diretta da John Singleton (Boyz n the hood - Strade violente, Abduction - Riprenditi la tua vita, Poetic justice) ed interpretata da Paul Walker (Trappola in fondo al mare, 8 amici da salvare, Brick Mansion), Tyrese Gibson (Baby boy - Una vita violenta, Four brothers - Quattro fratelli, Waist deep - Strade dannate) e Eva Mendes (Hitch - Lui sì che capisce le donne, I padroni della notte, Training day). Quasi co-protagoniste dei vari film della saga sono le macchine utilizzate nelle corse illegali su strada che fanno da filo rosso fra i vari film. In 2 Fast 2 Furious Brian guida una Nissan Skyline GT-R R34 modificata di colore argento e blu e una Mitsubishi Lancer Evolution VII gialla, mentre Roman è al volante di una Mitsubishi Eclipse Spyder '02. Ma ecco la trama delf ilm nel dettaglio.

2 FAST 2 FURIOUS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - Brian O'Conner, dopo gli eventi del primo film, ha dovuto lasciare l'FBI ed è ricercato dalla polizia. Si è stanziato a Miami, dove continua a fare lo street racer. Dopo una gara da cui esce vincitore intravede tra la folla una ragazza che lo colpisce, ma la polizia interrompe i festeggiamenti e arresta Brian. Essendo un ex agente FBI, a Brian viene offerto di lavorare sotto copertura per catturare Carter Verone (Cole Hauser), un pericoloso criminale. Brian accetta, purchè sia della partita anche il suo amico Roman Pearce (Tyrese Gibson), attualmente agli arresti domiciliari. I due conoscono quindi Monica (Eva Mendes), una agente sotto copertura che sta lavorando alla cattura di Verone da molti mesi. La donna riesce ad introdurre i due fra i piloti di Verone, ma quest'ultimo fornisce loro delle macchine con un dispositivo GPS per potere sempre monitorare la loro posizione. Grazie ad una gara illegale su strada organizzata con dei corridori locali, Brian e Pierce riescono ad ottenere delle macchine senza GPS, ma Verone fa sapere di avere un incarico per loro. Secondo quanto scoperto da Monica però, i due verranno eliminati una volta portato a termine il compito.

