20 ANNI DI MENO/ Su Rai Movie il film con Virginie Efira e Pierre Niney (oggi, 21 aprile 2017)

20 anni di meno, film prima serata

20 ANNI DI MENO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST - 20 anni di meno, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia cpn il titolo originale in lingua francese 20 and d'écart, è stata diretta nel 2013 dal regista David Moreau mentre gli intepreti del film presenti nel cast sono Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling Gilles Cohen e Amélie Glenn. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

20 ANNI DI MENO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - La protagonista del film è Alice Lantins un donna vicina ai 40 anni molto bella ed affascinante, lavora presso la redazione della nota rivista Rebelle a cui dedica anima e corpo. La sua straordinaria dedizione al lavoro ha però creato una vuoto incolmabile nella sua vita privata che si presenta triste e desolante. Da un punto di vista lavorativo, Alice è perfetta per il ruolo di direttrice di Rebelle, se non fosse che il suo capo preferirebbe promuovere una delle sue colleghe più giovani dalla vita privata più spregiudicata e mondana. Durante una trasferta lavorativa che la porta il Brasile, Alice conosce il giovane Balthazar, un ragazzo di vent'anni più giovane di lei. Balthazar s'innamora perdutamente di Alice fin da subito ma il sentimento inizialmente non è contraccambiato dalla donna spaventata dall'enorme differenza di età che li divide. Alice fa dunque ritorno a casa e per un caso fortuito, dopo un breve periodo di tempo, incontra nuovamente il giovane Balthazar. La donna cambia idea e da una chance al ragazzo. La frequentazione con un uomo più giovane di lei potrebbe aiutarla ad ottenere la promozione che tanto desidera, facendola apparire più intraprendente agli occhi del suo capo. Inizia così a frequentare il giovane, raccontando i particolari della sua nuova storia al suo capo. Con il passare del tempo però Alice inizia a provare dei profondi sentimenti per Balthazar. Quest'ultimo accetta di posare per un servizio fotografico organizzato dalla rivista di Alice ed in quell'occasione viene a conoscenza delle intenzioni iniziali della donna che in un primo momento ha sfruttato la loro relazione solo per agevolare la sua carriera. Quando il ragazzo realizza di essere stato usato fin dal principio, lascia la donna, che in sol colpo perde amore e lavoro. Alice cercherà in tutti i modi di ricontattare Balthazar che rifiuta ogni sua chiamata. La donna, come ultimo estremo tentativo per riconquistare la fiducia del giovane, si reca presso l'Università frequentata da Balthazar e d'avanti ad una sala gremita di persone gli dichiara il suo immenso amore.

