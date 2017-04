ANTONIO MEZZANCELLA/ Da Tale e Quale Show al Concerto per la Terra (Furore)

Antonio Mezzancella (Furore)

ANTONIO MEZZANCELLA, L’IMITATORE OSPITE SU RAI 2: DA TALE E QUALE SHOW A PROTAGONISTA AL “CONCERTO PER LA TERRA” (FURORE, 21 APRILE) – Tra poche ore va in onda su Rai 2 l’ultimo appuntamento dello show musicale Furore condotto da Alessandro Greco con il supporto offerto dal duo comico napoletano Gigi & Ross. Un’ultima puntata che vedrà in campo due agguerritissime squadra a contendersi la simbolica vittoria di serata. In quella dei Maschi sarà presente anche il noto imitatore di origini umbre Antonio Mezzancella. Un artista di spessore che si è fatto conoscere al grande pubblico prendendo parte nelle vesti di concorrente al talent Tu si que vales dopo un passato di animatore nei villaggi turistici ed una partecipazione al Festival di Castrocaro Terme. Tra l’altro il pubblico di Rai 1 lo ha apprezzato in maniera significativa nell’ultima edizione della trasmissione di Carlo Conti, Tale e Quale Show, dove si è esibito al fianco dei vari concorrenti vip in duetti che hanno letteralmente ammaliato.

Nella giornata di domani, peraltro, Antonio Mezzancella sarà protagonista a Roma in occasione dell’Earth Day, l’evento mondiale dedicato alla tutela del pianeta, nell’ambito della manifestazione “Il concerto per la Terra”. Un evento che sarà presentato da Fabrizio Frizzi sul palco della terrazza del Pincio, alla presenza di tantissimi altri ospiti di spessore non solo del mondo dello spettacolo ma anche delle musica e dalla cultura. Tra i nomi di maggior enfasi figurano la cantante romana Noemi, il vincitore dell’ultima edizione di Amici, Sergio Sylvestre, i salentini Soul System, gli Zero Assoluto, il cantautore Ron e La Scelta. Insomma, una serata di grande spettacolo che vedrà tra i propri interpreti anche e soprattutto Antonio Mezzancella.

