ARMA LETALE 2/ Su Italia 1 il film con Mel Gibson e Danny Glover (oggi, 21 aprile 2017)

ARMA LETALE 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST - Arma letale 2, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 23.20. Una pellicola dai generi thriller e poliziesca con il titolo in lingua originale Lethal Weapon 2. Un film a stelle e strisce del 1989 prodotto da Joel Silver per la regia di Richard Donner mentre nel cast sono presenti diversi attori piuttosto conosciuti ed apprezzati come Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci e Joss Ackland. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ARMA LETALE 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - Siamo a Los Angeles, qui vivono e lavorano due noti poliziotti. Si tratta di Roger Murtaugh (Danny Glover) e Martin Riggs (Mel Gibson) che sono stati incaricati di proteggere un noto testimone. I due poliziotti infatti si trovano a dover lavorare su un caso molto delicato che riguarda un importante traffico di droga con tutte le possibili conseguenze del caso visto che si tratta di proteggere un testimone fondamentale per il proseguo delle indagini ed ossia il contabile Leo Getz (Joe Pesci). Questo testimone ha un carattere molto particolare, a volte può essere davvero logorroico, altre volte a tratti comico. Per loro quindi una duplice difficoltà. Nel frattempo Roger e Martin vengono a conoscenza che a capo della banda di narcotrafficanti vi è un diplomatico che viene dal Sud Africa, un certo Arjen Rudd (Joss Ackland) che da sempre ha saputo usare astuzia e furbizia, approfittando in qualche modo della propria immunità diplomatica per riuscire sempre a rimanere al di fuori e al di sopra di ogni sospetto. Tuttavia quando il noto Rudd viene a conoscenza che le indagini della polizia questa volta si concentrano proprio su di lui, preoccupato delle possibili ripercussioni, inizia a contattare una serie di sicari e li sguinzaglia contro i due poliziotti ma anche l’interno dipartimento di polizia. A capo dei sicari vi è il temibile Vorstedt (Derrick O’Connor). Intanto Riggs fa la conoscenza di una affascinante donna, si tratta della collaboratrice di Rudd, Rika Van Den Haas (Patsy Kensit) della quale Riggs si innamora perdutamente iniziando una relazione con lei, ma quando il sicario viene a conoscenza della relazione, prima uccide tutti i poliziotti coinvolti nell’indagine, poi Rika, infine, invano Roger e la sua famiglia. Successivamente confessa a Riggs che è stato proprio lui ad aver ucciso sua moglie. A questo punto il poliziotto grazie anche all’aiuto di Roger e di Leo metterà in piedi la propria vendetta personale facendo saltare anche tutti i progetti dell’organizzazione criminale.

