AVANTI UN ALTRO/ La Bona Sorte e lo Iettatore divertono i followers: chi giocherà oggi, 21 aprile 2017?

Avanti un altro

AVANTI UN ALTRO, LA BONA SORTE E LO IETTATORE DIVERTONO I FANS: CHI GIOCHERÀ OGGI, 21 APRILE 2017? - Canale 5 lascia spazio anche oggi, venerdì 21 aprile 2017, ad una nuova, scoppiettante e divertentissima puntata di Avanti un altro, il game show guidato da Paolo Bonolis con la preziosa collaborazione del maestro Luca Laurenti. Come sempre - insieme ai concorrenti che proveranno ad aggiudicarsi la vittoria finale - non mancheranno i personaggi del minimondo, che tengono compagnia e mettono alla prova tra un quesito e l’altro: il pubblico ama molto ritrovarli sul piccolo schermo, ma anche seguirli sui social network. Proprio qualche ora fa, l’affascinante Francesca Brambilla - che in Avanti un altro veste i panni de La Bona Sorte - ha postato su Instagram un video realizzato in compagnia di Franco Pistoni, lo Iettatore, in cui ha aggiunto ai loro volti le faccine da dalmata e cagnolino.

Pistoni, per la verità, è stato preso abbastanza alla sprovvista vedendo comparire in video il travestimento: “Hello Freeeenky!! #avantiunaltro #bonasorte #canale5 #iettatore @francopistoni Miss You!”, ha aggiunto come commento Francesca. La clip ha attirato l’attenzione dei followers che, divertiti, hanno voluto augurare ad entrambi un buon pomeriggio e hanno sottolineato la loro simpatia: clicca qui per vederla direttamente dalla pagina social ufficiale di Francesca Brambilla, in attesa di scoprire chi tornerà in scena in fascia preserale…

