Adua del Vesco e Gabriel Garko/ Storia d'amore finita? L'attrice pronta a voltare pagina...

Gabriel Garko e Adua Del Vesco (Instagram)

Gabriel Garko e Adua Del Vesco vicini alla rottura? Aria di crisi per la nota coppia: arriva lo scoop! - Gabriel Garko e Adua Del Vesco hanno deciso di vivere la loro storia d'amore lontana dai riflettori e dal gossip, ecco perchè il non vederli insieme a qualche evento mondano o semplicemente in giro è sempre stato associato a questo tipo di scelta. Negli utlimi giorni però le voci di una possibile crisi si fanno sempre più forti e arrivano ad un'indiscrezione che parlerebbe addirittura di rottura per la bella coppia. È il settimanale Oggi, nel suo ultimo numero, a lanciare lo scoop sulla coppia di attori, secondo il quale: "A Zagarolo si dice sia maretta tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco. Pare che in privato si tengano a distanza e che i loro incontri si siano ridotti a sole uscite pubbliche. Adua vorrebbe voltare pagina. Perché?".

Non solo ci sarebbe quindi aria di crisi per Adua e Gabriel, ma la Del Vesco sarebbe proprio intenzionata a chiudere la storia con l'attore ultimamente tornato in prima serata con l'ultimo capitolo de "L'Onore e il Rispetto". Ad avvalorare il gossip il fatto che nessuno dei due abbia, fino ad ora, deciso di smentire la notizia che infatti continua a circolare con prepotenza sul web. Proprio qualche tempo fa Gabriel Garko aveva raccontato di essere molto felice con la sua Adua e che la ragazza nonostante la giovane età, si è sempre dimostrata molto più matura. Che si tratti quindi di una crisi passeggera? Non ci resta che attendere aggiornamenti.

© Riproduzione Riservata.