Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli/ Scontro di fuoco su Facebook: e spunta lo stalker...

Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli: botta e risposta al veleno su Facebook, colpa di uno stalker... - Botta e risposta acceso e al veleno quello tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti e no, non stiamo parlando dell'ennesimo giudizio diventato polemica nello studio di Ballando con le stelle, bensì di uno scontro social. Tutto parte da una denuncia fatta dalla Parietti su Facebook nei confronti di uno stalker che la perseguita con minacce e offese telefoniche; ecco allora intervenire la Lucarelli proprio sotto al post di denuncia della Parietti: "Comprendo il tuo dramma. È davvero fastidioso e frustrante subire l'ossessione di qualcuno. - esordisce Selvaggia, che poi continua - posso suggerirti di liberarti tu per prima delle tue ossessioni evitando per esempio di mandare messaggi del genere a persone che scrivono sulla bacheca di Ballando con le stelle. Sai com'è, lamentarsi di subire l'ossessione altrui, praticando quella per qualcun altra è abbastanza esilarante. Non ho fake con cui scrivo di te altrove (anche perché questa ragazza mi scrive dal 2012), prenditi qualche goccina calmante e rilassati".

Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli: volano forti accuse tra le due sui social - Selvaggia risponde infatti all'accusa della Parietti, secondo la quale scriverebbe di lei altrove con un falso account. La risposta della showgirl non tarda ad arrivare e scatena un lungo e infuocato botta e risposta social: "Questa signorina non solo non esiste ma tu continui a pubblicare conversazioni private. E questo è punibile per legge, informati. Io continuo a pensare esattamente ciò che ho scritto. - sbotta la Parietti - Sei tu che devi smettere di pubblicare conversazioni private tagliandole a tuo uso e consumo.[...] Portami la persona a cui appartiene quel fake. E piantala di renderti ridicola con posta privata pubblicata e tagliata". Alle parole di Alba seguono quelle di Selvaggia: "Alba, non stai bene. Fidati. Ma lo dico con affetto. Sei affetta da grosse manie di persecuzione. Molto grosse. - e conclude - Io e il mio fidanzato ti salutiamo con affetto, se vuoi trovare questa ragazza scrivile, incontratevi e chiaritevi. Sono certa che non esiterà. Per il resto, mi auguro che tu esca da questo brutto loop in cui ti sei infilata perché ne esci come psyco. Baci"

