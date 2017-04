Amici 2017 / Ed. 16, anticipazioni e news: Emma Marrone e Mike Bird, feeling immediato

Amici 2017, in arrivo il "debutto" di Emmma

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: FEELING IMMEDIATO TRA EMMA MARRONE E MIKE BIRD – L’arrivo di Emma Marrone alla guida della squadra bianca di Amici 2017 ha riportato entusiasmo e serenità tra gli allievi. A giovare maggiormente della novità portata da Emma Marrone è Mike Bird, il cantante della squadra bianca che ha più sofferto il rapporto con Morgan. Tra il coach e il cantante, dopo i primi momenti di conoscenza, il feeling è stato immediato. Emma Marrone ha subito cambiato le regole della squadra bianca cominciando a seguire quotidianamente le lezioni dei suoi allievi. Il più contento è soprattutto Mike Bird con il quale la cantante salentina ha instaurato una grande intesa. Da quando Emma è arrivata a guidare la squadra bianca, Mike è sempre sorridente e appare molto più sereno. Felice di lavorare per il suo nuovo coach, Mike Bird ha anche rinunciato ad uscire con Shady, Sebastian e Thomas che hano trascorso una serata in gelateria per continuare a provare i suoi pezzi in vista del quinto serale di Amici 2017.

AMICI 2017, ED. 16 NEWS: SELVAGGIA LUCARELLI COMMENTA MORGAN – Nel frattempo, Morgan continua a provocare polemiche e discussioni. L’addio di Marco Castoldi al serale di Amici 2017 è stato commentato anche da Selvaggia Lucarelli che, ai microfoni di Novella 2000, ha preso le distanze dall’atteggiamento dell’ex coach della squadra bianca dei serale di Amici 2017. “Amici non è una trasmissione trash. Ammetto però di non averla mai vista, perché ho sempre preferito Ballando e C’è posta per te. Della De Filippi ho più timori per lo stile che per il genere. Mi spaventa il suo gruppo di lavoro che si prende troppo sul serio”, afferma Selvaggia Lucarelli che sabato 22 aprile si ritroverà Morgan come ospite proprio a Ballando con le stelle 2017.

