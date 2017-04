Anticipazioni Il Segreto / Hernando rovina i piani di Camila e Beatriz. Anticipazioni spagnole e italiane

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 21 APRILE: HERNANDO RITORNA E... - Il Segreto tornerà su Canale 5 oggi a partire dalle ore 16:20, al termine della fascia pomeridiana con Amici di Maria De Filippi. Si tratterà di un episodio caratterizzato ancora dalle intenzioni di Camila e Beatriz di partire per Cerceda, con lo scopo di indagare sul passato di Hernando e della sua famiglia. Saranno pronte a tutto, persino a non tornare più a Los Manantiales nel caso in cui dovessero scoprire che Dos Casas è una persona pericolosa. Quando però si prepareranno a lasciare la tenuta con le migliori intenzioni, accadrà qualcosa che le farà tornare indietro sui loro passi. A causa di un imprevisto, Hernando tornerà a casa prima del tempo, fermando la loro fuga. Sarà la fine delle loro indagini? Sembra proprio di no, anche se le due donne dovranno immediatamente pensare ad una soluzione alternativa: pronte a tutto per portare a compimento il loro piano, Camila e Beatriz decideranno di accettare l'aiuto di Elias che partirà da solo alla volta del paese d'origine della famiglia Dos Casas. Sarà lui a portare grandi novità?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MATIAS NON CAMBIA IDEA - Il matrimonio di Matias e Marcela diventerà presto di dominio pubblico nelle puntate spagnole de Il Segreto. Dolores, infatti, ascolterà una conversazione tra il ragazzo e i suoi genitori e, considerando la sua lingua lunga, difficilmente potrà mantenere per sé una simile novità. Anche Beatriz purtroppo scoprirà questa novità nel peggiore dei modi, vedendosi il mondo crollare addosso. Emilia e Alfonso dal canto loro, continueranno a credere che questa non sia la scelta giusta da parte di Matias. Farà bene a prendersi le proprie responsabilità ma allo stesso tempo non potrà pensare di dover rinunciare alla propria felicità, sposando una donna del quale non è innamorato. Per questo gli chiederanno di pensarci bene prima di compiere il grande passo e mettere fine a tutte le proprie ambizioni. Ma niente e nessuno scalfirà le convinzioni di Matias: il matrimonio si farà e al più presto...

