Anticipazioni Un posto al sole del 21 aprile: Giulia riceve una misteriosa telefonata, di chi si tratta?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 21 APRILE: LA MISTERIOSA CHIAMATA A GIULIA - Rai 3 trasmetterà questa sera una nuova puntata di Un posto al sole nella quale la famiglia Poggi sarà ancora grande protagonista. Dopo essersi reso conto delle vere intenzioni di Beatrice, Niko tornerà a casa dalla festa e sarà ancora molto arrabbiato e deluso. L'avvocatessa lo ha preso in giro ancora una volta, sarà questa la loro rottura definitiva? In attesa di scoprire se sarà Susanna a beneficiare di questa importante novità o se Niko continuerà ad avere occhi solo per Beatrice, nell'appuntamento di questa sera vedremo Giulia alle prese con una misteriosa telefonata. Un uomo dal suo passato la contatterà per delle informazioni misteriose, di chi si tratterà? Problemi in vista? Si rivedranno anche Franco e Angela, nuovamente uniti dopo avere archiviato le incomprensioni degli ultimi tempi.

I genitori di Bianca cominceranno a pensare alla possibilità di trascorrere le vacanze in un villaggio turistico e sarà allora che il pensiero di Boschi volerà a Nunzio, oramai lontano da Napoli da diverse settimane. Lo vedremo tornare in scena in futuro? Silvia si preparerà ad informare Lena della decisione presa da Michele: il romanzo non avrà un seguito, fatto che sicuramente deluderà sia l'editrice che i tanti fan. Ma durante la conferenza stampa accadrà qualcosa di inaspettato: il sostegno dei lettori e le belle parole di Lena spingeranno Silvia a fare un passo indietro, tanto da indurla ad una clamorosa dichiarazione. Il romanzo si farà? Ma chi lo scriverà?

© Riproduzione Riservata.