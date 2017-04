Anticipazioni Una vita spagnole, 24 aprile 2017: Teresa è colpevole del cambiamento di Fernando?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 24 APRILE: IL CAMBIAMENTO DI FERNANDO - Dovremo attendere la puntata di Una vita del prossimo lunedì 24 aprile per scoprire quali saranno le intenzioni di Fernando, pronto a tutto per vendicarsi della moglie. L'uomo non potrà perdonarla per la sua relazione con Mauro né tanto meno per essere rimasta incinta (anche se poi ha perso il bambino). Forte dell'alleanza con la terribile Cayetana, colui che un tempo era una persona positiva e generosa, si trasformerà in un vero mostro, sempre più somigliante a Justo. Sarà lui stesso ad incolpare la moglie di questo cambiamento! Nel frattempo la vedova di German continuerà il suo doppio gioco fingendosi amica di Teresa, ma tramando alle sue spalle. Del fatto se ne renderà conto la stessa Fabiana che, tra le poche a conoscenza della pericolosità della figlia, non potrà fare a meno che mettere in guardia la cara maestra. Anche Mauro sarà molto preoccupato per lei, mentre Fernando lunedì le proibirà di incontrare Tirso, come lei stessa avrebbe voluto. Il bambino molto presto potrebbe quindi essere trasferito in collegio, anche senza l'autorizzazione della madre adottiva.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 24 APRILE: ELVIRA SCOPRE LA STORIA DI SIMON - Grandi novità caratterizzeranno la puntata di Una vita che verrà trasmessa il prossimo lunedì nel canale spagnolo RTVE. In essa, Simon sarà finalmente a casa, anche se deciderà di alloggiare in una pensione, per evitare le malelingue del quartiere. Arturo lo inconterà per caso nelle vie di calle Acacias e si scontrerà nuovamente con lui anche se in questo caso ci sarà Susana, pronta a difenderlo. Victor noterà lo strano comportamento della nonna ed evidenzierà, a sorpresa, una certa gelosia. Sarà questo l'inizio di un certo avvicinamento tra loro? Per quanto riguarda il misterioso rapporto che legherà la proprietaria della sartoria e Simon arriverà finalmente il tempo dei chiarimenti: sarà lo stesso personaggio interpretato da Jordi Coll a spiegare a Elvira la storia di sua madre, precisando di averla ritrovata e aggiungendo i dettagli sulla sua identità. La giovane Valverde sarà l'unica a conoscenza di questa importante notizia, per il momento...

