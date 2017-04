BEAUTIFUL / Quinn sfrutterà la delega firmata da Eric? (Anticipazioni italiane e americane)

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 APRILE: ERIC E QUINN NON SONO SPOSATI MA... - Buone e cattive notizie rimbalzeranno all'interno della famiglia Forrester nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi pomeriggio. In essa, infatti, Carter informerà Ridge della procura firmata da Eric prima del suo malore grazie alla quale Quinn potrà sostituirlo in tutte le sue funzioni sia all'interno della famiglia che dell'azienda. Verrà confermato il fatto che in effetti il certificato di matrimonio non è mai stato firmato e che di conseguenza la coppia non sarà legalmente sposata ma ciò non basterà per liberarsi della Fuller una volta per tutte. Mentre queste discussioni impazzeranno alla villa, che lo stilista vorrà liberare quanto prima da tutti gli oggetti personali della donna, lei si troverà al capezzale del marito, confermando di tenere seriamente a lui. Il patriarca Forrester sarà ancora in stato di incoscienza e, dopo essersi ripreso soltanto per qualche istante, non darà nessun segno di miglioramento. Si riprenderà prima o poi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BROOKE RITORNA LO SPADINO A BILL - E' di nuovo pace tra Brooke e Bill nelle puntate americane di Beautiful. La coppia, approfittando del grave errore commesso da Ridge, si è riunita. Il loro amore non era mai venuto meno neppure in occasione del loro allontanamento e ora potranno riprendere la loro relazione là dove era stata interrotta ovvero dal loro fidanzamento. I Brill questa volta non intenderanno aspettare a lungo e si preparerà a convolare a giuste nozze per la prima volta (dopo che vari tentativi non sono andati a buon fine). A confermare le buone intenzioni di entrambi arriverà anche un gesto della Logan che restituirà a Bill lo spadino che lui stesso le aveva donato: non ci sarà più bisogno di un simbolo che la faccia sentire vicina allo Spencer perché d'ora in avanti ci sarà proprio lui al suo cospetto. Mentre i Brill vivranno tra le nuvole, Ridge si confronterà con Katie, pronta a sfruttare a suo vantaggio la situazione che si è venuta a creare con Quinn. Quali saranno le sue intenzioni?

