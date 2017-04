BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl rivela: “Rendo i miei fidanzati più belli, ora sono io a mandarli via”

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, LA SHOWGIRL RIVELA: “RENDO I MIEI FIDANZATI PIÙ BELLI, ORA SONO IO MANDARLI VIA” - Belen Rodriguez non è più la modella semi-sconosciuta in Italia che tanti anni fa chiese a Simona Ventura di prenderla nel cast dell’Isola dei famosi. Oggi le due tornano a lavorare insieme in qualità di conduttrice e inviata del programma Selfie - Le cose cambiano e la Ventura ricorda così quei tempi: “Mi hai detto: 'Vorrei fare l'Isola' per prendere una piccola casa in affitto visto che il mio fidanzato ogni volta che litighiamo mi vuole mettere le valigie fuori dalla porta. Finivo sempre a fare il giro dell’isolato con la mia macchina comprata a rate. Vedi come sono cambiata, ora sono io che mando via la gente...scherzo!”. Come si legge du Donnamoderna, Belen si è anche vantata di rendere più belli gli uomini che stanno con lei: “Ogni volta li faccio diventare più fighi, guarda le foto dei miei ex prima e dopo che sono stati con me, ho lasciato loro in eredità la grande bellezza”. Ma non sono stati poi tanti gli uomini che della sua vita: "Dieci. Sono pochi rispetto ai “no” che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18!”. A Selfie Belen ritroverà il suo ex marito Stefano De Martino ma non vuole che questo alimenti i gossi: "Non voglio ricominciare questo teatrino, anche perché stiamo facendo un bel lavoro e non deve essere coperto dalle chiacchiere".

© Riproduzione Riservata.