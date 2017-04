Beautiful: Forrester al lavoro per la nuova collezione. Anticipazioni americane 24 aprile 2017

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 24 APRILE: RIDGE RECUPERA IL TEMPO PERDUTO? - La nuova settimana di programmazione di Beautiful negli Stati Uniti si aprirà all'insegna dell'impegno dei Forrester per recuperare il tempo perduto. I disegni sono stati rubati dalle Spectra e sono stati presentati nella loro prima vera sfilata. E mentre gli ordini hanno cominciato ad arrivare copiosi, Steffy e familiari hanno deciso di rimboccarsi le maniche preparandosi a creare una nuova collezione. Dovrà essere persino più spettacolare della precedente ma per farlo sarà necessario l'impegno di tutti: il più attivo da questo punto di vista sarà proprio Ridge, che troverà al suo fianco Eric, ancora del tutto ignaro del recente flirt tra la moglie e il figlio. Anche Thomas collaborerà con il padre e la sorella, ancora delusi per il modo in cui si è fatto abbindolare da Sally. In questa corsa contro il tempo potrebbe avere un ruolo di primo piano anche Nicole: Zende si renderà conto del talento della moglie e presenterà a Thomas uno dei suoi bozzetti. Quale sarà la sua reazione?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 24 APRILE: SALLY NEI GUAI - Beautiful lunedì mostrerà tutta la famiglia Forrester unita per creare dei nuovi modelli da presentare alla prossima sfilata. Ma non ci sarà soltanto il lavoro nella mente dei Co-Amministratori Delegati Steffy e Ridge. Padre e figlia penseranno che sia giunto anche il momento di punire coloro che hanno compiuto un vero e proprio furto, ottenendo grandi vantaggi economici dalla situazione. Sarà soprattutto Sally ad essere l'oggetto dei loro pensieri, la vera mente di quanto accaduto: la rossa dovrà essere punita e solo la Legge potrà decidere il modo. Per questo Steffy e Ridge decideranno di rivolgersi al tenente Baker per denunciare il furto di gioielli. Ogni particolare verrà da loro raccontato e ce ne saranno per tutti, compresa Coco che non ha avuto il coraggio di difendersi proclamando la propria estraneità. Le cose per le sorelle Spectra potrebbero mettersi molto male: verranno arrestate?

