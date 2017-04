Cherry Season/ Anticipazioni: le ultime puntate sbarcano su Canale 5

cherry season, anticipazioni

Cherry Season, anticipazioni: le ultime puntate su Canale 5, quando? - L'estate sta per arrivare e con essa anche il ritorno di Cherry Season. La soap turca è davvero tanto attesa dal pubblico di Canale 5 che presto avrà modo di vedere le ultime puntate. Ayaz e Oyku sono stati vicini al matrimonio tante volte ma davanti a loro c'è sempre stato un ostacolo da superare e anche al suo ritorno in tv i due si troveranno davanti un nuovo problema da affrontare che li porterà nuovamente a lasciarsi e prendere strade diverse. L'estate di Cherry Season ci porterà a Roma dove Oyku farà la cameriera in un bar dove si presenterà proprio Ayaz. Le emozioni non mancheranno così come il lieto fine che tutti si aspettano da un anno ormai.

Cherry Season, infatti, ci regalerà il tanto atteso matrimonio e non solo. Sembra proprio che Ayaz e Oyku dopo la grande lite riusciranno a ritrovarsi ed essere finalmente felici. Ma quando andranno in onda le nuove puntate? Sembra proprio che Cherry Season tornerà al posto di Uomini e donne e, quindi, dal 5 o dal 12 giugno prossimo quando il programma di Maria De Filippi andrà in vacanza fino a metà settembre. Ancora due mesi di attesa per i fan mentre i più curiosi sono hanno già sbirciato le puntate su Youtube.

