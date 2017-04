Cuba Gooding Sr è morto/ Il padre dell'attore premio Oscar trovato senza vita nella sua auto

Cuba Gooding Sr

Cuba Gooding Sr è morto, il cantante 72enne era il padre del premio Oscar Cuba Gooding Junior - Il cantante Cuba Gooding Sr., padre dell'attore da premio Oscar Cuba Gooding Junior, è stato trovato morto nella sua auto nel quartiere di Woodland Hills a Los Angeles. Stando a quanto riportano numerose testate americane, nella vettura dell'uomo sono stati trovati dalle autorità alcune bottiglie di alcolici e droghe che hanno fatto subito pensare ad una morte dovuta ad un'overdose. Se tutto lascerebbe quindi intendere a questo tipo di dipartita, la Polizia di Los Angeles non sclude la possibilità che Cuba Gooding Sr. possa essere morto per un attacco cardiaco.

Cuba Gooding Sr., classe 1944, era diventato famosi al pubblico americano e non solo nel 1972 con la hit Everybody Plays the Fool cantata insieme al gruppo soul The Main Ingredient. La band si era però successivamente sciolta e da qui ha avuto inizio la sua carriera da solista nella Motown Record. Aveva partecipato anche come attore negli anni '90 (basti pensare a Children of the Struggle). Come riportano le fonti americane inoltre, quando sono arrivati i soccorsi nei pressi dell'auto di Cuba Gooding Sr. (alcune ore dopo a seguito di una segnalazione), hanno cercato di rianimare il cantante che si trovava riverso sul sedile di guida, ma senza alcun successo.

