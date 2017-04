EMMA MARRONE/ News: ad Amici Serale 2017, la sfida entra nel vivo (oggi, 21 aprile 2017)

Emma Marrone ad Amici Serale 2017

EMMA MARRONE, NEWS: AD AMICI LA SFIDA ENTRA NEL VIVO - Anche oggi il pomeriggio di Canale 5 ospiterà il daytime di Amici, che porterà Emma Marrone, coach della squadra bianca, alle prese con i preparativi della nuova e attesissima registrazione serale. Nelle ultime puntate del talent, la cantante ha avuto modo di conoscere meglio gli allievi del suo team, confrontandosi in particolare con i tre cantanti ancora in gara e supportando con professionalità il loro percorso. E se Mike Bird non è riuscito a nascondere tutto il suo entusiasmo per il ritorno della Marrone ad Amici, Thomas ha iniziato ad avvertire qualche piccola difficoltà, ma ogni cosa è tornata al suo posto quando il nuovo coach ha consigliato all’allievo di non temere di chiedere aiuto. Emma Marrone, in breve tempo, è riuscita a entrare nel cuore della squadra bianca e, già dalla prossima registrazione, la vedremo entrare nel vivo nella gara dei cantanti proposta dalla serata. Avrà la meglio nel talent più amato della stagione?

EMMA MARRONE, NEWS: CENA AL RISTORANTE, L’ENTUSIASMO DEI FAN - Emma Marrone è sui social una vera celebrità e ogni suo scatto, in breve tempo, riesce a conquistare un grosso numero di like. L'ultima immagine a catalizzare l’attenzione dei fan è stata quella pubblicata nella giornata di ieri, quando la cantante ha sorpreso tutti pubblicando uno scatto direttamente dal ristorante giapponese. “Er giappo”, ha scritto Emma Marrone nella didascalia della sua foto e i commenti, come prevedibile, non si sono fatti attendere. “Sei semplicemente divina e mi dai ogni giorno grinta e euforia”, “Cara @real_brown devi sapere che mi fai stare bene. Sei divina e hai tanta ma proprio tanta umiltà. Dolce notte #idolo”, “(…) Non hai esitato un solo istante nel venire incontro al bisogno della trasmissione. Dai sempre insegnamenti di vita. Sei il nostro orgoglio!”, scrivono infatti i suoi follower su Instagram. Se vi siete persi l’immagine condivisa nelle ultime ore, potete visualizzarla cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.