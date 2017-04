EVA GRIMALDI/ E' morta la mamma: “ha aspettato che tornassi dall'Isola dei Famosi”

Eva Grimaldi all'Isola dei famosi 2017

EVA GRIMALDI, MORTA LA MAMMA: “HA ASPETTATO CHE TORNASSI DAL MIO VIAGGIO ALL’ISOLA PER INTRAPRENDERNE UNO LEI” - Lutto per Eva Grimaldi: è molta la madre dell’attrice, che da tempo combatteva contro una grave malattia. L’attrice ha confermato la scomparsa della madre con un intenso post su Facebook nel quale ha citato anche l’Isola dei famosi 2017, il reality show che l’ha portata in Honduras negli ultimi mesi e dal quale è reduce: “Mi ha insegnato a vivere, ad essere felice, a credere nei sogni. A piangere quando era necessario, a correre quando ne avevo la forza. Ho sempre considerato mia Mamma il mio Eroe preferito, quello che si legge nei libri o nei copioni. L'ho sempre ammirata per la sua capacità di essere Donna, Madre, Amica e Compagna. E, nonostante ogni difficoltà, non mi ha mai negato la cosa più importante: l'Amore. Mi ha aspettata: ha aspettato che tornassi dal viaggio per intraprenderne uno Lei. Ha atteso, nella sua immensa bontà e gentilezza, che ogni cosa tornasse in ordine. Mi ha abbracciata, per l'ultima volta, e poi, con delicatezza, è partita. Mamma, grazie di cuore. Mamma, buon viaggio. Tua Figlia, Milva”. In meno di un’ora i fans hanno voluto farle le condoglianze con oltre mille reactions, tra cuoricini e faccine piangenti (clicca qui per vedere il post e tutti i commenti).

