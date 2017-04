FABRIZIO CORONA/ Video, Francesca Persi nervosa prima del processo: è gelosa di Silvia Provvedi?

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, FRANCESCA PERSI GELOSA DI SILVIA PROVVEDI? VIDEO, IL COMMENTO NERVOSO PRIMA DI ENTRARE IN AULA - Si è svolta ieri la nuova udienza del processo al tribunale di Milano che vede imputato Fabrizio Corona. Al centro del procedimento giudiziario ci sono i 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto della sua collaboratrice Francesca Persi e in delle cassette di sicurezza in Austria. Proprio Francesca Persi ha parlato ieri prima di entrare in aula, sfogandosi davanti alle telecamere di Mattino 5: “Sto bene e avrò modo di parlare e spiegare tante mie dichiarazioni che mi sono state attribuite indebitamente. Se mi chiamavo Francesco invece che Francesca le mie ‘gelosie” sarebbero state chiamate ‘preoccupazioni per un amico”. La Persi fa riferimento, come spiegato dall’inviato della trasmissione di Canale 5, alle presunte gelosie che lei avrebbe nutrito per la fidanzata di Fabrizio Corona, Silvia Provvedi. A quanto pare se ne è parlato nel corso del processo e Francesca non ha gradito: facendo riferimento a ciò è infatti apparsa piuttosto nervosa e desiderosa di mettere in chiaro la sua verità. Clicca qui per vedere il video tratto da Mattino 5.

