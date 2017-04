FRATELLI DI CROZZA/ Anticipazioni e sketch: il comico torna nei panni di Gentiloni? Foto (21 aprile)

Fratelli di Crozza

FRATELLI DI CROZZA, ANTICIPAZIONI E SKETCH: IL COMICO TORNERÀ NEI PANNI DI GENTILONI? FOTO (21 APRILE) - Maurizio Crozza è pronto a tornare su Nove più carico che mai dopo le vacanze pasquali e nella nuova diretta di Fratelli di Crozza lo ritroveremo live con divertentissimi sketch e riuscite parodie. La settimana scorsa i fans del comico genovese hanno dovuto accontentarsi del “best of” tratto dalle scorse puntata ma stasera Crozza sarà di nuovo sul palco con uno spettacolo tutto nuovo. Non ci sono ancora certezze sui personaggi che interpreterà ma un indizio arriva dalla pagina Facebook ufficiale del programma, che ci mostra il comico nei panni del nostro attuale premier, Paolo Gentiloni: “Telefono silenzioso e tv su NOVE: alle 21.15 comincia la nuova puntata di #FratelliDiCrozza! Anche in live streaming su Dplay Italia”. Il commento è riferito a una battuta di Crozza citata in alto nell’immagine: “Siete pregati di mettere il telefono in modalità Gentiloni”. I fans del comico genovese non vedono l’ora di ritrovarlo in tv e il post ha ottenuto oltre 2600 like in un paio d’ore, facendo il giro del web grazie a più di 250 condivisioni: clicca qui per vederlo e leggere tutti i commenti.

© Riproduzione Riservata.