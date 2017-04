FURORE / Anticipazioni ultima puntata 21 aprile: ospiti delle squadre e musicali, le info social e streaming

Furore, anticipazioni

FURORE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 21 APRILE: INFO SOCIAL E STREAMING – Cosa succederà durante il corso dell’ultima puntata di Furore? Questa sera, dalle 21.20 in poi, si riapriranno i battenti dell’ultima puntata del programma in onda su Rai2. Di seguito, dopo i nostri precedenti focus su approfondimenti ed ospiti in studio, vediamo di capire come seguire la trasmissione musicale anche attraverso i social network e lo streaming. Anche oggi, venerdì 21 aprile 2017, ci sarà spazio per i tanti giochi a squadre e tutta la musica italiana e non, tra classici degli anni ’80-’90 e ultimi successi dei giorni nostri. Gigi e Ross, durante tutto il corso del nuovo appuntamento, si schiereranno con le due squadre in studio affiancate anche dal valido supporto delle tifoserie composte da 200 ragazzi e ragazze. Alessandro Greco invece, dall’alto della sua postazione, partita dopo partita deciderà a chi dare il punto fino alla squadra vincitrice dell’intero appuntamento finale. Se avete gradito il programma inoltre, non perdetevi la puntata speciale dal titolo “Furore Summer” che andrà in onda mercoledì 21 giugno, sempre su Rai2. Per guardare Furore in diretta streaming, potete collegarvi sul portale di Rai.Tv oppure scaricare l’applicazione ufficiale tramite Store iOS, Android e Windows Phone. Di contro, se volete commentare le sfide sui social, basterà cinguettare accompagnando i tweet dall’hashtag: #Furore.

FURORE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 21 APRILE: TUTTI GLI OSPITI - Cosa succederà stasera, venerdì 21 aprile durante il corso dell’ultima puntata di Furore? Dalle 21.20, su Rai2 tornerà Alessandro Greco al fianco di Gigi e Ross per il quarto appuntamento televisivo a suon di musica, ospiti e tanto buonumore. Eccovi di seguito tutte le informazioni e le anticipazioni sugli ospiti che si sfideranno in studio. Per quanto riguarda la squadra delle donne, stasera vedremo in televisione Rossella Brescia, Roberta Capua, Costanza Caracciolo, Raffaella Fico e Vladimir Luxuria. Le donne, dovranno scontrarsi a suon di note musicali con la squadra degli uomini che vedrà partecipare: Cesare Cadeo, Francesco Facchinetti, Andrea Montovoli, Flavio Montrucchio e Dj Ringo. Oltre alle due squadre di uomini e donne in sfida, ci sarà anche la parentesi dedicata proprio agli ospiti musicali con la presenza dell’istrionico Ivan Cattaneo e l’imitatore Antonio Mezzancella. Naturalmente, così come per gli altri tre precedenti appuntamenti, ci sarà spazio anche questa sera per i giochi più divertenti: dalla “Canzone interrotta” al “Karaoke colorato”, dal “Canta Tv” al momento penitenza con “La ruota della tortura”, fino al medley finale di “Tutti ballano Furore”. Questi e tanti altri, saranno i principali giochi che vedremo in onda su Rai2 durante il corso dell’ultima puntata con Furore.

FURORE, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 21 APRILE: CI SARÀ IL SEGUITO DEL PROGRAMMA? - Stasera, venerdì 21 aprile 2017, dalle 21.20 circa si apriranno i battenti dell’ultima puntata di Furore, in onda sulla seconda rete di Casa Rai. Alessandro Greco tornerà ancora una volta in pista con la sua divertente conduzione affiancato dal validissimo aiuto di Gigi e Ross. Il quarto appuntamento con la trasmissione musicale, traccia i contorni di un progetto del passato, totalmente rimodernato per il presente e che potrebbe funzionare benissimo anche in futuro. Ecco perché, ci sono buonissime possibilità che Furore possa ritornare in pista anche in autunno, nel nuovo palinsesto di Rai2. Dopo vent’anni dall’esordio televisivo, il programma è tornato vedendo alla conduzione colui che gli aveva regalato i primi successi utili. E così, la musica attualmente in televisione è tornata in pista anche più forte di prima e, i programmi vecchi e nuovi che sono emersi negli ultimi tempi ne sono la viva dimostrazione. Quattro appuntamenti quelli con Furore che hanno rispolverato un programma che funzionava senza però evidenziare troppo l’effetto “nostalgia”. Scopriamo di seguito cosa ci regalerà la trasmissione che prenderà il via nella prima serata di Rai2 e dovrà anche confrontarsi con appuntamenti televisivi molto importanti come la seconda semifinale di Italia’s Got Talent in onda su Tv8. Eccovi di seguito, anticipazioni, ospiti ed informazioni utili sul programma musicale.

