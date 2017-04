Francesca Dellera/ Dalla love-story con Prince alla maternità mancata: le confessioni dell'attrice

Francesca Dellera

Francesca Dellera si svela al Corriere della Sera: la storia d'amore con Prince e un grande rimpianto - Francesca Dellera, diva sex symbol degli anni 80 e 90, si svela in un'intervista al Corriere della Sera dopo una lunga assenza dal mondo dello spettacolo. Sogno proibito del pubblico maschile di quegli anni, Francesca Dellera venne lanciata da Tinto Brass per poi diventare una vera e propria star: "Arrivai a guadagnare in un giorno, quello che mio padre racimolava in un mese. - confessa infatti al noto quotidiano - Essere indipendente economicamente è sempre stata una mia priorità. Potrei morire piuttosto che dipendere da qualcuno". Nel corso dell'intervista la diva parla dei suoi amori, delle sue delusioni e delle sue relazioni più celebri, come quella con Prince, popstar scomparsa proprio un anno fa. "Venne appositamente dagli Stati Uniti per conoscermi. Per vedersi “La carne” affittò un cinema intero. - racconta la Dellera - Se mi invitava a cena a Parigi, voleva l’intero locale per noi…".

Francesca Dellera si svela al Corriere della Sera: il dolore per i figli mancati e il possibile ritorno in tv - Francesca Dellera descrive Prince come una persona "sopra le righe: dormiva pochissimo ed era capace di esibirsi in un concerto alle 4 del mattino, un tipo davvero eccezionale. - parla però di lui anche come - un salutista, ma aveva problemi molto seri legati a un'operazione all'anca, assumeva antidolorifici fortissimi. Nell'autopsia è stata riscontrata un'overdose da farmaco. - e racconta inoltre un suo grande rimpianto - mi aveva proposto di essere al suo fianco in un video, ma non me la sentii di accettare: la figura del pigmalione e amante non fa per me". Ma c'è un altro argomento che fa soffrire Francesca Dellera: i figli. "Avrei potuto averli e mi sento in colpa con tante donne che vorrebbero ma non possono diventare madri. - racconta l'attrice - Ho avuto una vita problematica e sono un'anarchica, ma quando metti al mondo delle creature la tua responsabilità è perenne". Ad oggi però la Dellera è ben lontana dal mondo dello spettacolo, col quale non sembra propensa a riallacciare i rapporti.

