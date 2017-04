Riccardo Marcuzzo, Amici

Francesco Facchinetti, manager di Riccardo Marcuzzo? Dopo la questione "contratto" arriva la sorpresa social! - Continuano i pettegolezzi su Francesco Facchinetti e Riccardo Marcuzzi, il cantante della suadra blu di Amici 2017. Nei giorni scorsi si è parlato molto del "Capitano" accusato di essere pronto a portare via il cantante alle grandi case discografiche con buona pace di Maria De Filippi che non avrebbe preso bene questa intromissione. I pettegolezzi sono finiti con la conferenza stampa in cui si annunciava che per Riccardo sono arrivate ben 5 proposte di altrettante case discografiche e, ultimamente, si è parlato molto della sua firma con una di loro. Resta il fatto che il legame con Francesco Facchinetti potrebbe ancora essere forte, almeno secondo le talpe del vicolodellenews che lo hanno "beccato" ieri immerso in strane manovre.

Sembra infatti che Francesco Facchinetti continui ad occuparsi dei profili social di Riccardo. Visto che il cantante è in casetta e non può avere a portata di mano telefoni e social, sembra che sia proprio Francesco ad occuparsi dei suoi profili. Dopo il video pubblicato per errore (siamo sicuri?) è arrivato un altro indizio. In un video pubblicato su “IG Story” si intravedono delle gambe maschili che indossano dei pantaloni bianchi strappati, gli stessi che Francesco Facchinetti indossava giorni prima. Solo una coincidenza? I fan di Riccardo sono sicuri di no.

