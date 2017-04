GELOSIA/ Su Cielo il film con Aitana Sanchez Gijon (oggi, 21 aprile 2017)

Gelosia, film prima serata

GELOSIA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST - Gelosia, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pelicola di genere drammatica dal titolo originale Celos. Si tratta di un film realizzato in Spagna nell’anno 1999 da Fernando Bovaira e Josè Luis Escolar, per la regia di Vicente Aranda. Nel cast sono presenti Aitana Sanchez Gijon, Daniel Gimenez Cacho, Maria Botto e Luis Tosar. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GELOSIA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Antonio di professione camionista felicemente fidanzato con una donna di nome Carmen. Tra i due c’è un profondo amore ed una profonda passione tant’è che si sono convinti nel voler convolare a nozze. Tutto nei preparativi sta procedendo per il meglio, ma un giorno accade qualcosa che cambia per sempre le loro vite. Tutto accade quando Antonio si imbatte casualmente in una foto scattata molto tempo dietro in cui Carmen si trova insieme ad un uomo che Antonio non conosce e che quindi considera un perfetto sconosciuto. Non convinto di questa foto e dubbioso su chi possa essere quest'uomo, Antonio inizia a porre a Carmen tutta una serie di domande per capirne di più. La donna però, pur rispondendogli, agli occhi di Antonio appare alquanto vaga e non convincente. L’uomo, allora, vuole saperne di più e decidere di chiedere ai loro amici comuni ed ossia Luis e Cinta se sono a conoscenza di chi fosse quell’uomo. Tutti provano a convincerlo di non preoccuparsi, perché quell’uomo non ha alcun rapporto con la donna. Antonio però non si convince e anche queste spiegazioni sembrano non bastargli. Per il camionista infatti quella foto diventa una sorta di ossessione, per lui niente ha più importanza se non scoprire chi sia quell’uomo. La situazione peggiora ulteriormente quando appare un uomo di nome José, per Antonio è l’inizio di un incubo nonostante le continue rassicurazioni di Carmen. E’ infatti anche arrivato il momento del loro matrimonio, ma ancora Antonio sembra essere ossessionato da quell’uomo. Nonostante il loro amore sia reale e Carmen non esita a dimostrarglielo in tutte le occasioni e in tutti i modi anche sottoponendolo ad una serie di rapporti sessuali, Antonio sembra non voler dimenticare quella foto.

