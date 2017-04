GOMORRA 2, LA SERIE/ Anticipazioni puntata 21 aprile 2017: la brutta fine de ‘o Principe e ‘o Nano

Gomorra 2

GOMORRA 2, LA SERIE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 APRILE 2017, “IL PRINCIPE E IL NANO” - Buona notizie per i fans di Gomorra 2 - La serie: dopo lo stop della scorsa settimana a causa delle festività di Pasqua, la lotta di potere tra Ciro, Genny e Don Pietro è pronta a tornare sulle scene stasera, venerdì 21 aprile 2017, con gli episodi 7 e 8, intitolati “Il Principe e il Nano” e “Divide et Impera”. I piani di Genny con ‘o Principe sono chiarissimi: vuole avere qualcuno all’interno dell’Alleanza, ed è per questo che ha deciso di vendergli la roba migliore ad un prezzo davvero conveniente. In questo modo l’uomo di Ciro non tradirà la sua fedeltà. Ma Genny, sembra, ha fatto i conti senza l’oste: è necessario andare con ordine per capire l’epilogo del primo episodio in programma oggi su Rai 3. Viste le speciali concessioni di Genny, ‘o Principe inizierà ad arricchirsi, sfoggiando macchine di lusso e arrivando perfino ad acquistare un negozio (con tanto di pantera, viva) per la sua bella fidanzata: ‘o Nano si insospettirà immediatamente di fronte a tanta prosperità, ed in seguito ad un brutto agguato ai danni dell’altro membro, sarà costretto a fare ammenda di fronte a tutta l’Alleanza. Gli screzi tra i due, in ogni caso, saranno portati alla luce del sole: e sarà proprio qui ad entrare in gioco Don Pietro. Minacciando Angelino, il boss riuscirà a mettersi sulle tracce di ‘o Principe: lo ucciderà, pur essendo venuto a sapere che si tratta di uno degli uomini fedeli a suo figlio.

GOMORRA 2, LA SERIE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 APRILE 2017, “DIVIDE ET IMPERA” - L’ottavo episodio di Gomorra 2 - La serie si intitola “Divide et Impera”, e vedrà al centro Ciro: dopo la morte di ‘o Principe, all’interno dell’Alleanza regna la confusione più nera, con più di un dito puntato contro il povero ‘o Nano, che continua a proclamarsi innocente di fronte ad ogni accusa. Ciro, che lo ha a cuore, è deciso a vederci chiaro: dopo essersi fatto giurare di essere innocente, consiglia a ‘o Nano di andarsene, lasciare per un po’ la città e cambiare aria, almeno finché le acque non si saranno calmate. Sarà forse proprio questo consiglio a segnare il destino di Rosario. A quel punto, Ciro capirà di doversi davvero guardare le spalle e, raggiunto Angelino, lo farà confessare: tutto quanto, dal primo all’ultimo, fino a tirargli fuori il nome di Don Pietro. La guerra sta per cominciare?

