Girlboss/ Netflix, Sophia Amoruso e la sua scalata verso il successo protagonisti della nuova serie

GIRLBOSS, ANTICIPAZIONI E CAST DELLA NUOVA SERIE ORIGINALE NETFLIX CON BRITT ROBERTSON - Si avvicina il fine settimana è come di consueto Netflix sa bene come fare in modo che tutti rimangono in casa. Se la settimana scorsa è toccato a Tredici oggi, 21 aprile, toccherà a Girlboss, una brillante nuova aggiunta alla lunga lista di serie originali Netflix. La serie riporterà sul piccolo schermo l'amato Britt Robertson nei panni di Sophia Amoruso, la giovane che partendo dalla sua passione per la moda e per gli abiti vintage ha costruito un vero e proprio impero. Girlboss viene presentata come una commedia ma, in realtà, è un dramedy che racconta un arco di tempo di due anni in tredici episodi di mezz'ora. Sophia è un personaggio è un personaggio complesso impegnato in viaggio pieno di prove e tribolazioni con avventure che finiscono male e quelle che finiscono bene proprio come la sua attività di moda online.

All'inizio della stagione, Sophia ha ventitre anni ed è alla ricerca di un modo per pagare le bollette e proprio per questo, seguendo le orme di molti di coloro che si trovano in difficoltà, inizia a mettere su eBay le proprie cose. Proprio una giacca le camiò la vita per sempre. Ellie Reed (Annie) interpreta la migliore amica di Sophia, Johnny Simmons è Shane, musicista e fidanzato della Amoruso, Alphonso McAuley è Dax, il ragazzo di Annie, e, infine, Dean Norris completa il cast. Ognuno di questi personaggi avranno un ruolo molto importante nella vita di Sophia e se alcuni cercheranno di ostacolarla, altri la spingeranno a combattere. I tredici episodi saranno disponibili di oggi.

