IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole 24 aprile: Severo Santacruz riappare a Puente Viejo

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 24 APRILE: SEVERO PRONTO ALLA VENDETTA - I telespettatori de Il Segreto lo aspettavano da mesi ovvero da quando aveva inscenato la sua morte per fuggire da Puente Viejo indisturbato da Puente Viejo, insieme alla moglie e al figlio. Ma come nei migliori romanzi gialli nella puntata in programma il prossimo lunedì Severo Santacruz confermerà quelli che erano i sospetti della vigilia: è lui l'uomo incappucciato che terrorizza Cristobal alla Miel Amarga. Il suo obiettivo, in accordo con il fedele amico Carmelo (che aveva soltanto finto di essere invidioso di lui) cercherà di fare impazzire il figlio illegittimo di Salvador Castro, potendo così tornare in possesso di tutti i propri averi. E a quanto pare l'obiettivo sarà raggiunto: l'intendente sarà oramai al limite della pazzia, credendo che la tenuta sia abitata da misteriose presenze. Severo, con il volto coperto dal cappuccio (tanto che tutti lo chiameranno 'monaco') si recherà alla villa di Donna Francisca: anche lei sarà così a conoscenza della sua vera identità?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 24 APRILE: RAIMUNDO STA GUARENDO? - Il peggio potrà dirsi passato per Raimundo? Il padre di Emilia sarà finalmente sulla via di guarigione? La scorsa settimana il patriarca Ulla ha toccato il fondo, rischiando di fare del male a Donna Francisca a causa di uno dei suoi impeti di rabbia. La Montenegro ha cominciato a valutare la possibilità di liberarsi di lui, preoccupata riguardo la sua pericolosità ma fortunatamente a partire dal prossimo lunedì il peggio potrà dirsi passato. Raimundo sarà tranquillo e sereno, cominciando persino a ricordare qualche particolare in più del suo passato. Interrogato da Donna Francisca, il dottore confermerà questo passo in avanti, dandole diverse ragioni per cui sperare. La guarigione di Raimundo potrà dirsi iniziata: la storia d'amore dei genitori di Tristan potrà dirsi salva o nuovi ostacoli saranno pronti ad attenderli? Non va dimenticato che sopra Francisca pende la terribile spada di Damocle che porta il nome di Cristobal Garrigues.

