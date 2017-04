ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed. 12 news: Raz Degan e Paola Barale, la clamorosa verità di Vladimir Luxuria

Raz Degan

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: VLADIMIR LUXURIA RIVELA LA VERITA’ SU RAZ DEGAN E PAOLA BARALE – Mentre i fans continuano a sognare il ritorno di fiamma tra Raz Degan e Paola Barale, Vladimir Luxuria ha deciso di svelare la verità sul rapporto tra il vincitore dell’Isola dei Famosi 2017 e la bionda showgirl. L’opinionista dell’Isola, ai microfoni del settimanale Oggi, ha svelato quello che è accaduto tra i due subito dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017. Paola Barale ha assistito in prima linea al trionfo di Raz con il quale, però, ha litigato subito dopo la puntata. Eletto vincitore a fuor di popolo, Vladimir Luxuria che ha assistito da vicino alla vittoria di Raz, ha spiegato anche i motivi che hanno spinto i telespettatori a schierarsi totalmente dalla parte di Degan. “Un altro motivo che ha giocato a suo favore e ha fatto sognare il pubblico è la sua storia con Paola Barale. La gente adora i ritorni di fiamma e tutti facevano il tifo per un riavvicinamento che sull’Isola sembrava esserci stato. L’intransigente e spigoloso Raz, davanti alla sua bionda, diventava un dolcissimo innamorato. Peccato che finita l’Isola abbiano subito litigato, proprio come una coppia. E poi c’è un altro aspetto che vorrei sottolineare: le donne abituate agli uomini vitelloni che ci provano con tutte, apprezzano questo bellissimo che guardava con più interesse le palme che non le flessuose signorine accanto a lui”.

Per Vladimir Luxuria che l’Isola l’ha vissuta prima da naufraga, vincendola, e poi da inviata, Raz Degan è l’immagine del naufrago perfetto. Anche il look dell’israeliano avrebbe conquistato il cuore del pubblico anche se Vladimir Luxuria rivela che a sostenere l’israeliano siano state soprattutto le signore over 40. “L’ex modello israeliano ha anche un’altra virtù: ha saputo raccontarci e farci vivere la natura grazie al suo spirito fricchettone. Il rito del riso restituito alla terra, le sue meditazioni, i tramonti… Ci ha portato sull’Isola con lui. In studio le signore over 40 impazzivano e lanciavano gridolini ogni volta che veniva inquadrato, quasi che a casa non avessero un marito”, ha dichiarato l’opinionista.

© Riproduzione Riservata.