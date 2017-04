ITALIA’S GOT TALENT 2017 / Anticipazioni semifinale 21 aprile: chi passerà il turno verso la finalissima?

Italia's Got Talent 2017

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 21 APRILE: CHI È PASSATO, INFO SOCIAL - Stasera, venerdì 21 aprile, andrà in onda su Tv8 e Sky Uno HD, la seconda semifinale di Italia's Got Talent dalle 21.10 circa. A condurre il penultimo appuntamento ci penserà ancora una volta Lodovica Comello mentre i quattro giudici (Nina Zilli, Claudio Bisio, Luciana Littizzetto e Frank Matano), dovranno selezionare i concorrenti che accederanno di diretto alla finale del prossimo venerdì sera. Anche Lodovica Comello potrà consegnare il suo personale Golden Buzzer ad uno dei concorrenti. I giudici durante il precedente appuntamento, hanno già assegnato sei posti disponibili su dieci finali e quindi, alla conclusione dei giochi rimangono davvero pochissimi nomi. Durante il corso della prima semifinale quindi, sono passati in finale Edoardo e i Secoli morti, anche se in questo caso, la giuria ha espressamente chiesto che in finale possa esibirsi solo il piccolo batterista di appena sette anni, Team Burningate, Il mondo di Giulia, Mirko Darar, Agnese Riccitelli e Matteo Ionata. Questi talenti, si uniranno ai precedenti Golden Buzzer già in finale. Chi passerà il turno per la puntata conclusiva del prossimo 28 aprile? Per poterlo scoprire non ci resta che attendere questa sera! Per visionare il programma anche in streaming, potete collegarvi sul sito di Tv8 oppure scaricare l’app di Sky Go per tablet e smartphone. Se invece volete commentare le esibizioni, non dovrete far altro che twittare con il seguente hashtag: #IGT.

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 21 APRILE: ATTESA PER IL GOLDEN BUZZER DI LODOVICA COMELLO - Questa sera su Tv8 e Sky Uno HD, andrà in onda la seconda semifinale di Italia’s Got Talent che vedremo ritornare in pista con la sua finale il prossimo 28 aprile: chi passerà il turno? Eccovi di seguito, tutte le anticipazioni e le informazioni utili sul programma condotto da Lodovica Comello. Chi ha passato il turno durante la precedente semifinale? Eccovi un breve riassunto di ciò che hanno deciso i quattro giudici: Claudio Bisio, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Frank Matano. La giuria inizialmente, aveva scelto 30 semifinalisti che, una volta selezionati andranno ad aggiungersi a Elena e Francesco Faggi, Stefano Como, Francesco Arienzo e Nicoletta Tinti e Silvia Bertoluzza (i quattro Golden Buzzer di questa nuova edizione). I posti disponibili però, sono pochi: solo dieci. Stasera, venerdì 21 aprile 2017, esattamente come per la prima semifinale, scenderanno in campo cinque categorie di concorrenti e, al termine delle esibizioni, i giudici decideranno chi mandare in finale. Per i semifinalisti inoltre, ci sarà una nuova possibilità in più con lo speciale Golden Buzzer di Lodovica Comello che, dopo tante audizioni avrà il piacere di poterlo assegnare ad uno dei concorrenti scartati dai quattro giudici.

© Riproduzione Riservata.