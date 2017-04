ITALO/ Su Rai 1 il film con Marco Bocci e Barbara Tabita (oggi, 21 aprile 2017)

Italo, film stasera su Rai 1

ITALO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Italo, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21.25. Una commedia del 2014 diretta da Alessia Scarso, qui al suo esordio dietro la macchina da presa, ed interpretata da Marco Bocci (Scusate se esisto, L'esigenza di unirmi ogni volta con te, Io rom romantica), Barbara Tabita (Natale in Sudafrica, La mafia uccide solo d'estate, Nomi e cognomi) e Elena Radonicich (Banat - Il viaggio, Alaska, Tutto parla di te). La trama di Italo è liberamente tratta da una storia vera e dal rapporto unico fra un cane randagio e un bambino solitario. Il cane Italo, quello vero, è abbastanza popolare nella zona di Ragusa ed è una vera mascotte per la cittadina di Scicli. Pochi mesi prima della comparsa del tranquillo cane nella stessa Scicli, dei randagi avevano ucciso un bambino e ferito gravemente un turista, causando un'ordinanza del Sindaco per il controllo del randagismo. Per aggirare la stessa ordinanza, Italo oggi gode di una cuccia fornita in comodato dal Municipio ed è stato microchippato. Il film ha vinto la Rosa d'Oro al Festival di Roseto come miglior soggetto. Ma ecco nel detaglio la trama del film.

ITALO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - A Scicli, in Sicilia, un'ordinanza del sindaco mette al bando dal paese i cani randagi. Un giorno però un golden retriever senza padrone, compare in paese e si conquista subito l'affetto e la simpatia di tutti. Si tratta di Italo, come viene soprannominato perchè si è scelto Piazza Italia come dimora, un randagio tranquillo ed affettuoso che entra in sintonia soprattutto con Meno, il figlio dello stesso sindaco, Antonio Bianco (Marco Bocci). Gradualmente Italo diventa parte integrante della cittadina, di cui ottiene anche la cittadinanza onoraria in barba all'ordinanza anti-randagi. Il cane accompagna gli abitanti del paese in tutte le funzioni più importanti, accoglie i turisti, presenzia alla messa domenicale e alle feste tradizionali del paese. Il rapporto fra Meno, rimasto da poco orfano di madre, e Italo diventa sempre più intenso, e il cane farà anche involontariamente sbocciare l'amore fra il sindaco Bianco, vedovo, con la maestra locale, Luisa (Barbara Tabita) e fra il piccolo Meno e una sua compagna di classe.

