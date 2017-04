IVAN CATTANEO/ Le sue dieci canzoni preferite (Furore)

Ivan Cattaneo a Furore

IVAN CATTANEO, IL CANTANTE OSPITE SU RAI 2: LE SUE DIECI CANZONI PREFERITE (FURORE, 21 APRILE) – Nella prima serata di Rai 2 viene trasmessa una nuova puntata del programma musicale Furore, condotto da Alessandro Greco con l’ausilio del duo Gigi & Ross e ritornato a circa venti anni dalla prima fortunata edizione. Tra i concorrenti che questa sera andranno a comporre la squadra dei maschi figura anche il nome del cantante italiano Ivan Cattaneo. Nello scorso mese di marzo, l’apprezzato e poliedrico artista ha compiuto 64 anni e per festeggiare l’avvenimento nel segno della musica ha redatto per il portale musicale Rockol, la lista delle dieci canzoni preferite, quelle che hanno fatto da colonna sonora alla sua vita. Come lui stesso ha sottolineato: “Non ho fatto una classifica di canzoni belle o brutte, ma di canzoni legate alla mia memoria, che in questo caso non è collettiva, ma personalissima e spesso non condivisibile”.

Cattaneo ha inserito alcuni tipici sound anni settanta come Me and mr Jones di Billy Paul, che gli fa ricordare le domeniche in pizzeria e quindi in discoteca e la celebre Fixing a hole dei Beatles, memoria del periodo della frequentazione al liceo artistico. Per Cattaneo è stato impossibile non introdurre la storica Life on Mars? del duca bianco David Bowie, un altro grande successo dei Beatles come Come together, la canzone brasiliana Samba de Uma Nota So di Antonio Carlos Jobim, ed il sensuale ritmo dance di I feel love portata al successo da Donna Summer. La classifica di Cattaneo si conclude con La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De Andrè, Scandalo al sole di Henry Mancini, Sweet Revenge di Sakamoto ed ovviamente Male bello dello stesso Ivan Cattaneo.

