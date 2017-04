L’ONORE E IL RISPETTO 5 / Anticipazioni quarta puntata 21 aprile 2017: nuovo amore per Tonio?

L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 21 APRILE 2017: TONIO RECUPERA ALCUNI RICORDI - Quarto appuntamento sul piccolo schermo di Canale 5 con L’onore e il rispetto 5 - Ultimo capitolo: la fiction di Canale 5 torna in prime time oggi, venerdì 21 aprile 2017, mostrando al pubblico come continuerà il viaggio di Tonio Fortebracci. L’uomo, interpretato da Gabriel Garko, ha ricordato i numeri della combinazione (corrispondenti alla data di nascita di sua madre) che gli permetterebbero di mettere le mani sul Tesoro della Mafia: le anticipazioni rivelano che riuscirà ad entrarne in possesso, iniziando a delineare il suo piano di vendetta e recuperano anche diversi altri dettagli del suo passato. Il Fortebracci avrà anche un’altra carta a suo vantaggio: l’agente Bertolaso (Daria Baykalova) ha infatti finto che lui abbia perso la vita nell’agguato in cui è morto Dagò, in modo che possa agire indisturbato e continuare a collaborare con Daria. La sua ‘copertura’ andrà avanti o è destinata a saltare presto?

L’ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 21 APRILE 2017: DARIA DEVE FERMARSI? - Anche Daria non se ne starà con le mani in mano, nel corso della quarta puntata de L’onore e il rispetto 5: la poliziotta ha stretto un accordo con Tonio, ma allo stesso tempo rimarrà salda sulle tracce dei criminali. Le anticipazioni rivelano infatti che l’agente arriverà davvero ad un soffio dalla verità, a pochi passi dal portare a galla tutti i loschi intrecci: forse, però, sarà costretta a fermarsi. La Bertolaso non agirà da sola, e per qualcuno le cose potrebbero mettersi davvero male: ci sarà un ferito, o peggio, un morto? Nel frattempo, Ettore De Nicola (Valerio Morigi) e Rosalinda (Giulia Petrungaro) riusciranno ad essere più uniti che mai, dopo il faccia a faccia di sette giorni fa: pian piano continueranno la scalata, infiltrandosi in diversi affari e cercando di mettere le mani fin dove riescono arrivare. Qualcuno proverà a fermarli o potranno agire indisturbati?

L’ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 21 APRILE 2017: IN ARRIVO UN AMORE PER TONIO? - Le anticipazioni in merito alla quarta puntata de L’onore e il rispetto 5 lasciano intendere che una nuova presenza femminile farà capolino all’interno della vita di Tonio Fortebracci: l’affascinante personaggio interpretato da Gabriel Garko ha avuto diversi amori, l’ultimo tra tutti la bella Carmela, uccisa brutalmente. Eppure quando questa nuova fiamma gli passerà accanto non si accorgerà di niente: si tratta di un rapporto destinato a maturare con il tempo? O semplicemente la scintilla si accenderà solo dopo, magari in circostanze diverse? Una cosa è certa: il pubblico della fiction di Canale 5 non vede l’ora di conoscere questa misteriosa donna…

