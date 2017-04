LA SCOMPARSA DI PATO'/ Su Rai Movie il film con Nino Frassica e Neri Marcorè (oggi, 21 aprile 2017)

La scomparsa di Patò, film prima serata

LA SCOMPARSA DI PATO', IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST - La scomparsa di Patò, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 22.55. Una pellicla di genere drammatica che è stata prodotta nel 2010 diretta e co-sceneggiata da Rocco Mortelliti (la strategia della maschera, Intolerance, Overdose) ed interpretata da Nino Frassica (Natale a Londra - Dio salvi la Regina, La fidanzata di papà, Anni 90), Neri Marcorè (Ravanello pallido, I mostri oggi, Smetto quando voglio) e Maurizio Casagrande (Amore a prima vista, A ruota libera, E io non pago - L'Italia dei furbetti). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA SCOMPARSA DI PATO', IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - Sicilia, anno 1890. Come ogni anno a Vigata, (piccolo paese immaginario creato dallo scrittore Andrea Camilleri), durante la settimana santa viene organizzata una rappresentazione sacra sulla morte di Gesù. I personaggi della Passione vengono interpretati come sempre dagli stessi cittadini di Vigata, e come sempre il ruolo di Giuda viene assegnato al ragioniere Antonio Patò (Neri Marcorè), impiegato nella piccola banca locale. Durante la rappresentazione Patò, nei pani di Giuda, tradisce Gesù e, dopo avere intascato i 30 denari, si impicca. Un artificio scenico gli permette di scomparire in una botola mentre sul palco si scatenano delle fiammate, a simulare la sua discesa nell'Inferno. Da quel momento in poi però il ragionier Patò scompare nel nulla, e nè i carabinieri comandati dal maresciallo Paolo Giummaro (Nino Frassica), nè gli agenti di polizia del delegato Ernesto Bellavia (Maurizio Casagrande) sono in grado di scoprire che fine abbia fatto l'impiegato. Fra le vie del paese comincia a diffondersi la voce che Patò abbia proprio fatto la fine di Giuda, finendo direttamente fra le fiamme dell'Inferno, ma le indagini congiunte, e conflittuali, di polizia e carabinieri porteranno alla luce un'ipotesi più mondana e meno ultraterrena per spiegare la scomparsa di Patò.

