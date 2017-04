Lele Mora/ E' morta sua madre Almerina Pavan

Lele Mora

Grave lutto per Lele Mora: è morta sua madre, la signora Almerina Pavan che aveva 93 anni - Grave lutto per Lele Mora: è venuta a mancare sua madre, Almerina Pavan, che aveva 93 anni. La signora è venuta a mancare mercoledì verso mezzogiorno nell'ospedale di Trecenta, dove era ricoverata da qualche giorno dopo un'ischemia. "Ho perso la mia Regina Madre" ha allora commentato Lele Mora, che ha dato l'annuncio a La Voce di Rovigo, dove ha poi dichiarato: "Per me non era semplicemente una mamma ripeto, era la mia Regina Madre. E' stata per me una donna importante e imponente. Se sono diventato quello che sono diventato lo devo anche ai suoi preziosi consigli, oltre a quelli ricevuti da mio padre.

Fortunatamente non ha sofferto e finalmente, come desiderava da tempo, ha raggiunto il suo amato marito con cui è stata sposata per 70 anni". La donna era vedova dal 2013, e viveva a Bagnolo di Po insieme a uno dei tre figli. Legatissimo alla madre, Lele Mora ha comunicato con grande dolore la notizia della sua morte, sottolineando come in questi anni lei gli sia stato sempre vicina. Qualche tempo fa Mora aveva svelato come la donna fosse arrivata al punto di staccare l’antenna del televisore per fare in modo che le notizie non entrassero in casa loro quando è stato arrestato, per nascondere la verità a suo marito nonchè padre di Lele, poi venuto a mancare.

