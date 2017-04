MAVERICK/ Su Iris il film con Mel Gibson e Jodi Foster (oggi, 21 aprile 2017)

Maverick , film prima serata

MAVERICK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST - Maverick, il film in onda su Iris oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere commedia realizata negli Stati Uniti d'America nel 1994 realizzata negli Stati Uniti d’America per la regia di Richard Donner mentre nel cast figurano Mel Gibson, Jodi Foster, James Garner, Graham Grenee e Alfred Molina. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MAVERICK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Bret Maverick (Mel Gibson) da sempre giocatore di poker molto esperto ed astuto che un giorno viene a conoscenza di un torneo nel quale si potrebbero vincere cinquecento milioni di dollari. Decide allora di iscriversi, ma purtroppo non ha i soldi necessari per l’iscrizione e così si convince di andarli a chiedere ad alcuni amici dai quali deve avere dei soldi. Il destino lo fa incontrare con una affascinante donna di nome Annabelle Bransford (Jodie Foster) anche lei giocatrice di poker che sa come sfruttare la propria bellezza per ingannare gli uomini che incontra sulla sua strada derubandoli di tutto. Anche Annabelle è diretta al torneo di poker, così i due fanno il viaggio insieme, con loro ci sarà anche lo sceriffo Zane Cooper (James Garner) che è stato chiamato per garantire la sicurezza e l’onesta dei giocatori durante il torneo. Durante il torneo Maverick ha la meglio su Annabelle, ma Angel un pistolero che è da sempre sulle sue tracce prova ad ucciderlo. Per fortuna interviene lo sceriffo che salva Maverick, ma poi con una mossa astuta Cooper gli ruba il cospicuo bottino e scappa via. Qualche giorno più tardi lo sceriffo in accordo con Duvall si reca per dividere con lui il bottino, ma l’astuto Maverick ha capito perfettamente le loro mosse ed arriva proprio nel momento propizio per riprendersi la propria vincita. I restanti non possono far altro che regolare i conti tra loro con Maverick che si scopre essere figlio dello sceriffo e d’accordo con lui fin dall’inizio. I due però non hanno fatto i conti con Annabelle la quale ruba il bottino ma per fortuna si tratta solo della metà in quanto Maverick pensando ad una possibile visita della giocatrice aveva nascosto la restante parte negli stivali.

© Riproduzione Riservata.