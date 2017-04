MOLTO INCINTA/ Su La5 il film con Katherine Heigl e Seth Rogen (oggi, 21 aprile 2017)

Molto incinta, film prima serata

MOLTO INCINTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 21 APRILE 2017: IL CAST - Molto incinta, il film in onda su La5 oggi, venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia realizzata nel 2007 negli Stati Uniti, diretta da Judd Apatow (Un disastro di ragazza, 40 anni vergine, Funny people) ed interpretata da Katherine Heigl (La dura verità, 27 volte in bianco, Killers), Seth Rogen (The interview, Cattivi vicini, Green Hornet) e Paul Rudd (Ant-Man, Ragazze a Beverly Hills, Questi sono i 40). Nel 2012 è stato realizzato anche uno spin-off di Molto incinta, Questi sono i 40, con protagonisti due personaggi secondari della pellicola. Si tratta di Debbie (Leslie Mann), la sorella di Alison, e il suo fidanzato Pete (Paul Rudd). Anche questa pellicola ha ottenuto un buon successo, venendo anche nominata come miglior commedia agli Empire Awards del 2014. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MOLTO INCINTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 21 APRILE 2017: LA TRAMA - Alison Scott (Katherine Heigl) è una giovane donna in carriera, che ha appena ricevuto una promozione presso il canale televisivo dove lavora. Per festeggiare l'evento, si reca in un club dove conosce Ben (Seth Rogen), un giovane scansafatiche che si mantiene con il risarcimento ottenuto per un vecchio infortunio. Il suo unico obiettivo nella vita, insieme ad un gruppo di suoi amici nerd, è quello di riuscire a mettere online un sito che raccolga tutte le scene di nudo delle attrici più note. Complice l'alcol, i due finiscono a letto insieme senza usare anticoncezionali e la mattina dopo ripartono ognuno per la propria strada, con l'idea di non vedersi più. Due mesi dopo Alison scopre di essere incinta. Quando contatta Ben per comunicarglielo, lui non sa cosa pensare. Da una parte gli piacerebbe diventare padre, dall'altra si rende conto di essere troppo immaturo per fare il genitore, e la sua situazione economica non gli consente di mettere su famiglia. Ben e Alison decidono comunque di provare a far decollare la loro relazione, nonostante le loro profondissime differenze caratteriali, per il bene del nascituro. Ben, soprattutto, non sembra essere davvero in grado di assumersi la responsabilità di un bambino, anche se Alison sta cominciando a provare qualcosa per lui.

© Riproduzione Riservata.