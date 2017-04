Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2017 a LatteMiele: tutti i segni dello zodiaco

Paolo Fox, Oroscopo del giorno, 21 aprile 2017 - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 21 APRILE 2017, A LATTEMIELE: FLOP - Su LatteMiele Paolo Fox ha fatto l'oroscopo, andiamo a vedere i segni da considerarsi flop. E' un momento complicato per l'Ariete che vive di stress e cerca novità. A volte riesce a pagare l'amore anche se non si riesce ad essere molto fortunati nemmeno in questo contesto. La Bilancia si trova in una situazione in cui si arrabbia davvero molto facilmente anche se alla fine con un po' di calma può arrivare anche qualche gratificazione. Anche per quanto riguarda l'amore il periodo è un po' piatto e non si riesce a trovare la storia giusta per arrivare a fare dei progetti. I Pesci invece sono un po' troppo confusi e spesso vanno in ansia anche per situazioni che magari sarebbero anche facilmente gestibili in altri momenti della vita. Il cielo non proprio sereno e qualche complicazione di troppo potrebbero portare a isolarsi anche quando si è nel proprio nucleo familiare. L'importante però è cercare di non mollare mai.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 21 APRILE 2017, A LATTEMIELE: TOP - Andiamo a vedere i segni top per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Vergine è in un momento importante della sua vita e può sicuramente dare una svolta a questo momento che sembra davvero molto positivo. Il Cancro vivrà un weekend all'insegna dell'amore, senza troppe complicazioni, ma anche con qualche tensione, seppur superabile, nel campo del lavoro. Potrebbe arrivare il momento di firmare un contratto anche se magari non importantissimo. Il Toro vive un momento di grande spinta e si sente forte delle sue certezze acquisite con il tempo. Anche nei confronti del partner potrebbero arrivare delle motivazioni interessanti. La forza arriva anche dal fatto che si è usciti definitivamente da un periodo in cui si sentiva un po' il peso di uno stress fisico provato anche per troppo tempo. Ora è il momento di essere fiduciosi per il futuro e di porre delle basi per riuscire a trovare soluzioni a diversi problemi.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 21 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete vive stati d'animo un po' altalenanti anche a causa di uno stress che non tende ad andare via. Negli ultimi tempi sono arrivate diverse complicazioni, ma in amore le cose vanno sempre bene se si è forti e determinati. Per quanto riguarda invece il Toro potrebbero esserci delle situazioni interessanti in amore con una spinta verso il partner che potrebbe essere importante. I gemelli invece devono tenere sotto controllo diverse situazioni che rischiano di sfuggire di mano. Il Cancro invece deve parlare d'amore e cercare di essere tranquillo in diverse situazioni. Il Leone vive una giornata con poche certezze e anche un po' nervosa. Bisogna però evitare di fare il passo più lungo della gamba che spesso porta a delle decisioni sbagliate e anche a delle soluzioni troppo affrettate.

